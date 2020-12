von Susanne Schön

Die Gemeinderatsmitglieder haben in ihrer letzten Sitzung dieses Jahr auf ganz besondere Weise zurückgeblickt: auf das Schaffen von Hauptamtsleiter Walter Braun.

Braun arbeitet noch bis zum Jahresende für die Gemeinde. Dann baut er einen Großteil der zahlreichen angefallenen und angeordneten Überstunden ab und geht in den Ruhestand.

Er hatte seinen Dienst im Eigeltinger Rathaus am 1. Oktober 2014 angetreten. Davor hatte er vielfältige Erfahrungen im kommunalen Bereich gesammelt, beispielsweise als Hauptamtsleiter von Mühlhausen-Ehingen.

Applaus für besonderes Engagement

Bürgermeister Alois Fritschi dankte Walter Braun für sein herausragendes Engagement, vor allem im Bereich Breitbandversorgung. „Allein hierfür waren es über 500 Arbeitsstunden. Das ist ein Applaus wert“, sagte er. Den Applaus gaben ihm die Gemeinderäte gerne, sogar stehend.

Der Bürgermeister lobte darüber hinaus: „Sie haben Eigeltingen zum Guten geprägt und positive Strukturen gelegt.“ Daran könne sein Nachfolger Thomas Kech, bisher stellvertretender Hauptamtsleiter, gut anknüpfen.

Zum neuen Leiter Thomas Kech kam im März 2018 als damals 23-Jähriger direkt von der Schulbank ins Rathaus Eigeltingen. Er hat den dualen Studiengang Public Management absolviert. Ihm war eine überschaubare Verwaltung mit breitem Tätigkeitsspektrum lieber, als die Arbeit in einer spezialisierten Stadtverwaltung. Als stellvertretender Hauptamtsleiter kam er aus Bonndorf im Schwarzwald und wohnt heute in Honstetten. Mit viel Engagement hat er sich vor allem intensiv in den Kindergartenbedarfsplan und den Feuerwehrbedarfsplan eingearbeitet. (sch)

„Ich kann mich noch an den ersten Termin erinnern“, sagt Walter Braun rückblickend. „Es war ein Fototermin mit dem neuen Gemeinderat.“ Er war selbst Gemeinderat in Eigeltingen und wohnt auch in der Gemeinde. So hat er viele Verbindungen zu den Bürgern, die auswärtigen Mitarbeitern fehlen.

Das zeigte sich bei der Verabschiedung der Ortsvorsteher, für die Hans-Jürgen Boldt sprach: „Mit einem lachenden und einem weinenden Auge blicken wir auf deinen wohlverdienten Ruhestand. Du hast Orts- und Menschenkenntnis und warst kompetenter Vermittler zwischen Bürgern, Verwaltung und Gemeinderat in allen Ortsteilen.“

Dank gilt auch Brauns Familie

Erst hatte Walter Braun den Gemeinderat verlassen, um in der Eigeltinger Verwaltung zu arbeiten, nun verlässt er auch diese. All die Zeit war seine Familie an seiner Seite und steckte auch einmal zurück. Umso mehr freute es Braun, dass seine beiden Söhne und seine Frau bei der Verabschiedung anwesend waren und auch vom Gemeinderat gewürdigt wurden.

„Eigeltingen leidet unter seiner großen Fläche“, betonte Braun. Es sei wichtig, viel Infrastruktur zu erhalten.

Braun hofft auf einen Lerneffekt

Er mahnte: „Der Bürger wird kritischer, anspruchsvoller und ungeduldiger. Der Gemeinsinn nimmt ab.“ Er hofft, dass mit der derzeitigen Krise ein Nachdenkprozess einsetzen werde.

All jenen, denen er für die gute Zusammenarbeit dankte, bat er darum, seinen Nachfolger zu unterstützen: „Thomas Kech ist vom Naturell in der Lage, das souverän zu machen. Er hat es drauf.“

Thomas Kech arbeitet seit März 2018 im Eigeltinger Hauptamt. Ab Januar 2021 ist er dessen Leiter. | Bild: Stadtverwaltung

Als Sprecherin der Gemeinderäte dankte Katja Hertell: „Du hast unheimlich viel für deine Gemeinde eingebracht.“ Auch sie weist auf das Glasfasernetz als eines seiner größten Projekte hin.