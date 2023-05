Eigeltingen vor 2 Stunden

Wann kommen die Flüchtlinge und warum nur in den Kernort? So steht es um die Leichtbauhalle

Das Landratsamt gibt einen Einblick in die aktualisierten Planungen für die Flüchtlingsunterbringung am Ortsrand von Eigeltingen – und erklärt, warum die Ortsteile nicht in Frage kamen. War die Infrastruktur zu schlecht?