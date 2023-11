In einer Atmosphäre aus Frohsinn und Vorfreude fand jüngst die Hauptversammlung der Blätzlezunft Homberg-Münchhöf im Dorfgemeinschaftshaus statt. Wie der Verein mitteilt, gestaltete den feierlichen Auftakt der Fanfarenzug Homberg-Münchhöf, der die Mitglieder mit schwungvollen Klängen auf den Abend einstimmte.

Schriftführerin Theresa Fuchs ließ in ihrem Bericht das vergangene Jahr Revue passieren, wobei der Höhepunkt der glanzvolle Ordensabend während der letzten Fasnacht war.

Kassiererin Lisa Domogalla gewährte Einblick in sämtliche Ein- und Ausgaben des abgelaufenen Geschäftsjahres. Trotz der erheblichen Investitionen in das neue Narrenrathäs zeigte sich Präsidentin Laura Nissler erfreut: „Trotz der großen Investition für das neue Narrenrathäs, war es für uns ein durchweg positives Jahr.“ Die Präsidentin gab auch einen Ausblick auf die kommende Fasnachtssaison. Die Tradition der Dorffasnacht sollte an sich beibehalten werden, lediglich Kleinigkeiten sollten sich ändern. So wird am Schmutzigen Donnerstag anstatt einer Tombola Bingo gespielt werden. Der Fasnachtsdienstag ist auch im nächsten Jahr für den Narrensamen reserviert und es soll wieder ein Buntes Programm auf die Beine gestellt werden. Am Abend des Fasnachtsdienstags soll es wieder einen Hemdglonkerumzug mit anschließender Hexenverbrennung geben. Im Dorfgemeinschaftshaus wird dann noch das Tanzbein geschwungen und die Fasnacht gebührend verabschiedet.

Schriftführerin Theresa Fuchs und Kassiererin Lisa Domogalla wurden von der Versammlung für weitere zwei Jahre in ihrem Amt bestätigt. Die Wahl des Mottos für die Dorffasnacht 2024 stand ebenfalls auf der Tagesordnung. Unter vier Vorschlägen setzte sich das Motto „Simsala Grimm – Homberg wird verzaubert“ als Favorit durch.

Ein weiterer Höhepunkt war die Aufnahme neuer Hästräger. Alica Graw, Emily Amann und Sophie Meier wurden als Vollmitglieder aufgenommen.