Bei der Reutemer Stubenfasnet hat sich während Corona ein Generationenwechsel vollzogen. Der Conferencier ist nicht mehr Reinhardt Schwanz, sondern sein Sohn Philip. Der Vater freute sich über den gelungenen Wechsel und dass die Fasnet in Reute auch in Zukunft weiter besteht. Wie wichtig die Reutemer Fasnet ist, erkannten auch Klimaaktivisten von der letzten Generation. Sie klebten sich vor Beginn auf der Bühne fest. Die reutemer Holzer machten allerdings kurzen Prozess und rückten mit der Motorsäge an. Nachdem das Loch in der Bühne geflickt war und die Kleberreste verschwunden waren, zeigt sich Reute nicht nur verjüngt, sondern auch als tolerantes Publikum. Denn unter den drei Showtänzen war auch die Eigeltinger Tanzgesellschaft. In Reute heißt es allerdings einfach Eigeltinger Mädle, Honstetter Mädle und Reutemer Mädle. Das Publikum applaudierte begeistert.

Doch nicht nur Tänze, sondern auch musikalisch war einiges geboten. Die Dorfklampfen schwelgten in Erinnerungen und wussten, die Leistungen der „Mames“ dieser Welt zu würdigen. Übrigens fehlte die Mame des Conferenciers und bekam viele Genesungswünsche. Zudem begeisterten die Reichlebrüder am Pappflügel. Der Kegelclub Reute baute sogar eine Teststation auf der Bühne auf und führte manchen Irrsinn der Pandemie auf die Spitze. Jan Reichle hatte die kleinen Ungeschicke in seinem Büchlein niedergeschrieben und brachte diese mit Philip Schwanz unters Publikum.

Für den Bürgermeister sei die Fasnet wohl schon eine Art Vorwahlkampf, kommentierte Philip Schwanz und bat ihn auf die Bühne. Dort begeisterte er die Reutemer wenig. Er wusste zwar, in welche Richtung der MB-Truck das Auspuffrohr hat, doch ließ sich nicht dazu hinreißen, eine Vergrößerung der Alemannenhalle oder funktionierendes Internet in Rathaus, Halle und Feuerwehrhaus zu bringen. „Dann bauen wir halt wieder schwarz und bekommen eine Abmahnung dafür“, konterte Schwanz frustriert und rebellisch zugleich.