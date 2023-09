Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 6119 zwischen Eigeltingen und Honstetten ist am Montagmorgen eine Person verletzt worden, teilt die Polizei mit. Laut Mitteilung sei eine 53-jährige Frau gegen 7.30 Uhr mit einem Ford Ranger auf der K6119 in Richtung Eigeltingen gefahren. Dabei sei sie wegen der blendenden Sonne mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und habe einen Mercedes Sprinter eines 31-Jährigen touchiert.

Der Mann erlitt bei dem Zusammenstoß laut Polizei Verletzungen, die in einer Klinik behandelt werden mussten. An den beiden Autos sei ein Schaden in Höhe von je rund 10.000 Euro entstanden. Der Sprinter sei nicht mehr fahrbereit gewesen und habe abgeschleppt werden müssen.