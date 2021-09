von Susanne Schön

Karin Lange und Jens Herning leben seit 2007 in dem kleinen Eigeltinger Ortsteil Guggenhausen. Doch sie leben dort nicht allein, sondern gemeinsam mit ihren Alpakas.

Aus der Faszination oder Liebe auf den ersten Blick entwickelte sich eine prämierte Zucht und die beiden Liebhaber wurden zu Experten für die sanft blickenden Tiere. War anfangs der Gedanke, sich mit dem Alpakahof eine Zucht aufzubauen, habe sich dieser schnell gewandelt. Heute bieten Lange und Herning Alpaka-Spaziergänge an – nicht nur für Feriengäste.

Wanderungen weit im Voraus ausgebucht

Während die sich stetig verändernde Corona-Verordnung vor allem die Feriengäste trifft, gibt es für die Alpaka-Spaziergänge derzeit keine Einschränkungen.

„Für private Treffen gibt es keine Personenzahlbeschränkungen mehr. Und da in der neuen Verordnung auch keine Angaben bezüglich Freizeitaktivitäten zu finden sind, gehen wir davon aus, dass wir die Alpakaspaziergänge weiter durchführen können“, so Karin Lange.

Da sie die tierischen Wanderungen als Veranstaltung im Freien ansieht, bestehe auch keine Testpflicht, solange der Abstand von 1,5 Metern eingehalten wird. Doch einen Wermutstropfen gibt es. Denn die Wanderungen seien so beliebt, dass sie bis Ende Oktober komplett ausgebucht sind.

Zeit für Entschleunigung

Elf Alpakahengste warten auf der Weide darauf, von den Besuchern ein Halfter um den Kopf gelegt zu bekommen. Nach einer kleinen Einweisung geht es los mit der speziellen Wanderung. Die Hengste lassen sich gerne von Fremden am Halfter führen. Doch haben sie durchaus auch mal ihren eigenen Kopf und fressen lieber Leckereien vom Wegesrand, als schnurstracks geradeaus zu laufen.

Das ist aber nicht schlimm. Zum einen entschleunigt es und zum anderen bleibt Zeit, die Aussicht zu genießen. „Der Rundweg geht rund 1,5 bis zwei Stunden durch einen schönen Mischwald bis zum sogenannten Hegaublick bei dem kleinen Dorf Rorgenwies oberhalb von Guggenhausen. Von dort aus kann man bei guter Fernsicht die Hegauvulkane und die ganze Alpenkette sehen“, schildert Karin Lange.

Eine Erinnerung an die Alpakawanderung kann man sich danach auch mitnehmen. Denn im angegliederten Hofladen gibt es viele Produkte zu entdecken.

Leidenschaft seit fast 20 Jahren

2004 begann die Leidenschaft der beiden für Alpakas. Nachdem sie sich eine Dokumentation über Alpakas angeschaut hatten, war klar, so ein Tier wollen sie haben. Doch weil Alpakas Herdentiere sind, musste mehr her als ein Tier. So war der Platz, der Lange und Herning in ihrem vorherigen Zuhause zur Verfügung stand, schnell zu klein.

2007 war dann endlich der passende Bauernhof in Guggenhausen gefunden. Die beiden arbeiten noch in ihren jeweiligen Berufen. Sie verkaufen Software für Architekten und Bauplaner. Außerdem bieten sie Schulungen an. Dazu kommen noch diverse Ferienwohnungen auf dem Alpakahof.

Eingeschränktes Angebot

Durch die Corona-Krise seien sie gut gekommen. Auch wenn sie aufgrund der Verordnungen lange Monate pausieren oder ihr Angebot einschränken mussten. So hätten sie eben nicht gemütlich nach der Wanderung beisammen sitzen können, Feriengäste müssen sich noch immer testen lassen.

Sehr interessiert verfolgen sie Forschung, die untersucht, wie Alpakas die Lösung im Kampf gegen die Pandemie sein könnten. Sie hätten ja schon immer gewusst, dass Alpakas den Menschen guttun. Mit dem Alpakavirus jedenfalls hätten sie schon so manchen Besucher angesteckt.