Ein 54-Jähriger sei mit einem Opel Antara auf der Friedhofstraße in Richtung Hauptstraße gefahren, so die Polizei. An der Engstelle auf Höhe der Hausnummer 1 sei dem Opel ein Anhängergespann entgegen gekommen. Aufgrund der verengten Fahrbahn habe der 54-Jährige angehalten, um das Gespann passieren zu lassen. Dabei habe der Anhänger des entgegenkommenden Fahrzeugs die linke Seite des Opels gestreift. Der Fahrer des Gespanns sei weitergefahren, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach unter 07771/9391-0 zu melden.