Am frühen Sonntagmorgen kam es im Abstand von einer Stunde zu zwei Sprengungen von Zigarettenautomaten durch unbekannte Täter in den Hegaugemeinden Orsingen-Nenzingen und Eigeltingen. Wie die Polizei mitteilt, wurde zuerst gegen 2.50 Uhr ein Automat in Nenzingen im Bereich der Braunenberger Straße gesprengt. Der Automat sei vollständig zerstört. Gegen 3.50 Uhr kam es zu einer weiteren Explosion, in Eigeltingen wurde im Bereich der Hauptstraße zur Einmündung Am Sportplatz ein weiterer Zigarettenautomat gesprengt. Auch dieser sei vollständig zerstört.

Gottmadingen Millionen-Schäden durch gesprengte Automaten Das könnte Sie auch interessieren

In beiden Fällen hätte es das Sprengkommando auch auf die Zigaretten abgesehen, nach Angaben der Polizei konnten die Täter Zigaretten in noch unbekannter Menge entwenden. Die Schadenshöhe wird mit mehreren tausend Euro angegeben. Zur Klärung der Taten ist die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Stockach unter (07771)93910 in Verbindung zu setzen.