Eigeltingen vor 9 Minuten

Unbekannte schießen mit Luftgewehr und verursachen Schäden am Clubheim

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der in der Nacht auf Sonntag zwischen 20 Uhr und Mitternacht am Clubheim in der Straße „Am Sportplatz“ in Eigeltingen geschehen ist.