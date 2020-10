Unbekannte Täter haben in diesem Zeitraum in einem Gebüsch nahe eines Hofes an der Widumstraße in Honstetten elf Pakete entsorgt. Die Empfänger der Pakete konnten bereits teilweise ermittelt werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zeugenhinweise nimmt die das Polizeirevier Stockach unter der Telefonnummer (07771) 9391-0 entgegen.