In der Lochmühle tummeln sich viele Ostertiere, eines davon wurde zuletzt besonders bekannt: Wie geht es dem nach der Entführung zurückgekehrten Haubenhuhn Erna? Warum es trotz neuer Gesellschaft drin bleiben muss.

Was wäre Ostern ohne Eier? Eier verschiedenster Sorten findet man gerade in der Lochmühle, denn hier brüten viele gefiederte Tiere wie Gänse, Schwäne, Hühner aber auch Emus. Das nicht zuletzt durch seine Entführung in die Schweiz bekannt gewordene