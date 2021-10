von SK

Auf der Honstetter Straße ist es am Samstagmittag zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, sei ein 34-Jähriger mit einem Frontlader von seinem Grundstück auf die Straße eingebogen. Dabei habe er die Schaufel an seinem Fahrzeug noch nicht vollständig nach oben gelassen, was sein Blickfeld eingeschränkt hätte.

Als er einem haltenden Autofahrer ausweichen wollte, habe er eine entgegenkommende Autofahrerin übersehen. Diese habe durch Hupen und Rückwärtsfahren einen Zusammenstoß noch zu verhindern wollen, was ihr aber nicht gelungen sei.

Die Schaufel des Frontladers habe die Windschutzscheibe und das Dach ihres Wagens erheblich beschädigt. Ein wirtschaftlicher Totalschaden sei dabei entstanden, teilt die Polizei mit.