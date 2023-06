Straßensanierungen stehen in einer großen Flächengemeinde wie Eigeltingen immer an. „In diesem Jahr geben wir etwas weniger aus als in den Vorjahren“, sagte Bürgermeister Alois Fritschi in der jüngsten Gemeinderatssitzung, 61.073 Euro. Lukas Burger vom Ingenieurbüro Raff stellte fünf anstehende Straßensanierungen vor, ebenso wie die Standorte der neun Schachtdeckel und Einbauten, die für 19.040 Euro saniert werden sollen. Der Rat beauftragte deren Ausschreibung.

In Honstetten sollen zum einen bei der Einmündung Espenweg/Öschleweg die Fahrbahn sowie Einbauten und Schachtdeckel erneuert werden. Ebenso soll der Stichweg der Oberdorfstraße asphaltiert werden. Dort kam es immer wieder zu Ausspülungen, darum wird die Straße entwässert. In der Margarethenstraße in Reute kommt es ebenso immer wieder bei Starkregen zu Schäden an den Banketten. Darum soll dort der Fahrbahnrand mit Rasengittersteinen befestigt und die Entwässerung sichergestellt werden. In Rorgenwies steht der Bau der Zufahrt zum Hochbehälter an. In Homberg kommt es durch verirrte Lastwagen in der Einmündung Lindenweg/Dürrenbühlstraße immer wieder zu Schäden an einem Privatgrundstück, da die Lastwagen dort wenden. Ob eine Begrenzung für Lastwagen in diesem Bereich durchsetzbar ist, wusste Bürgermeister Fritschi nicht. Doch soll dort der Randstein wiederhergestellt, die Fahrbahn asphaltiert werden, sowie ein Findling das Befahren des Grundstücks verhindern.

Verschoben wurde der Bau eines Fußwegs entlang des Wettebachs in Heudorf. Dieser steht im Bebauungsplan, wird aber von den Anliegern nicht erwünscht, wie Hauptamtsleiter Daniel Schweizer erläuterte. Er klärt nun ab, ob der Weg gemacht werden muss, weil er im Bebauungsplan steht. Auf jeden Fall müssten die privaten baulichen Veränderungen zwischen Grundstücken und Wettebach rückgebaut werden, denn der Gewässerrandstreifen sei zu schützen. Der Fußweg könnte aber auch Sinn ergeben, damit eben dieser Rand gepflegt werden kann.