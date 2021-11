von Susanne Schön

Die Bedrohung durch Starkregen und Hochwasser für die Menschen in der Gemeinde, in der er aufwuchs, macht Karl Stecker große Sorgen. Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal beschäftigte er sich mit möglichen Szenarien für Eigeltingen aber auch für seine jetzige Heimatgemeinde. Er wird nicht müde zu mahnen, dass man sich mit dem Klimawandel auf solche Ereignisse einstellen müsse, denn sie würden sich häufen.

„Eigeltingen liegt in einem Trichter. Die Wassermassen kommen von den Pestkreuzen bei Emmingen herunter und stürzen ins Wasserburger-Tal und von dort Richtung Eigeltingen“, sagt er. „Desweiteren fließen die Wassermassen von Eckartsbrunn, Honstetten und Glashütte ins Krebsbachtal und direkt in den Krebsbach. Das ist ein riesiges Gebiet, und somit ebenfalls ein riesiges Regenwasseraufkommen.“

Auch Teile des Krebsbaches wurden bereits renaturiert und Überflutungsflächen ausgewiesen. Damit sollen Siedlungsflächen bei Starkregen geschützt werden. Bild: Susanne Schön

Wie schnell Hochwasser entstehen kann

Für Eigeltingen sieht Stecker also mehrere Schwerpunkte. Das Wasser sammle sich auf den umgebenden Hochplateaus und gelange dann durch die Bachtäler in die Wohnsiedlungen. Auf dem Weg dorthin könnten sich durch das Mitreißen von Ästen und Müll Barrieren bilden, die dann beim Durchbruch die Situation durch gestiegenen Strömungsstärke zusätzlich verstärken würden.

Diese Szenarien waren im geringeren Umfang schon Realität. So traf 2014 Emmingen, das oberhalb von Honstetten liegt, ein Hochwasser und 2016 den Eigeltinger Ortsteil Heudorf. Zudem gibt es im ganzen Gemeindegebiet Stellen, die bei stärkerem Regen überflutet werden. Oft sind bewohnte Gebiete betroffen.

Karl Stecker ist enttäuscht von der Reaktion der Gemeinde. Er erkennt keine vorbeugenden Maßnahmen. Er würde das Wasserburger Tal als Überflutungsfläche ausweisen und die Wassermassen dorthin lenken. Auch würde er einen großen Staudamm bauen. „Die Investition würde sich in der Zukunft selbst tragen, da Schäden verhindert würden“, ist er sich sicher. Auch eine stärkere Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und Landkreisen hält er für angebracht.

So sah es 2016 in Heudorf aus, keiner hätte gedacht, dass einer der höchstgelegenen Ortsteile unter Wasser stehen könnte. Bild: Feuerwehr

Was die Gemeinde bisher macht

Doch die Gemeinde Eigeltingen ist nicht untätig. Nach dem Hochwasser in Heudorf wurde ein Ingenieurbüro beauftragt, die Lage zu analysieren. Im Rahmen der Eigenkontrollverordnung werden alle Kanäle befahren und saniert, auch um einen Abfluss von Oberflächenwasser zu gewährleisten. Neuralgische Punkte werden beobachtet und zum Beispiel an der Tudoburghalle in Honstetten Lösungen gesucht, um das Eindringen von Oberflächenwasser in das Gebäude zu verhindern.

Dennoch weist die Gemeinde auch auf die Eigenverantwortlichkeit von Bürgern hin. Diese hätten Vorkehrungen auf ihren Grundstücken zu treffen und Gräben, die zur Lenkung des Wassers dienen, dürften nicht zugeschüttet werden.

Auf Grundlage des Wasserhaushaltsgesetz des Bundes und des Wassergesetz des Landes Baden-Württemberg werden Gefahrenkarten erstellt. Diese sind im Internet einsehbar. Hier finden sich Maßnahmen, die Eigentümer von privaten, gewerblichen, landwirtschaftlichen und anderen Grundstücken schon treffen können. Zudem beraten auch die betreffenden Ressorts der Landratsämter. Auf kommunaler Ebene laufen ebenfalls Maßnahmen und Vernetzung, die aber aufgrund der Komplexität der Thematik langsamer umgesetzt werden.

Karl Stecker blickt sorgenvoll in Eigeltingens Zukunft. Er sieht große Wassermassen auf die Bürger zukommen. Bild: Susanne Schön

Aktuelle Gespräche und Pläne für 2022

In der Klausurtagung des Eigeltinger Gemeinderats im Herbst war der Umgang mit Oberflächenwasser, Starkregen und Hochwasser ein Thema. Bisher wurden noch keine Ergebnisse öffentlich mitgeteilt. Reiner Strähle, der Amtsleiter von Forstverwaltung, Umweltschutz, Grünplanung und Gewässer, erklärt auf SÜDKURIER-Nachfrage: „Die Gemeinde hat 2021 ein Fachbüro mit der Alarm- und Einsatzplanung beauftragt.“

Im September fand hierzu im engeren Kreis bereits ein erstes Gespräch mit den lokalen Akteuren wie Feuerwehr und Bauhof statt. Als erstes Ergebnis verkündete der damalige Hauptamtsleiter Thomas Kech in einer Gemeinderatssitzung die Bildung einer WhatsApp-Gruppe.

Im Oktober hat sich Landrat Zeno Danner vor Ort ein Bild der Situation gemacht. „In den nächsten Wochen wird parallel hierzu für die Gemeinde in Absprache mit dem Landratsamt ein flächendeckendes Hochwasser- und Starkregenkonzept erstellt“, erläutert Reiner Strähle. Für Teile dieses Hochwasser- und Starkregenkonzepts erhofft sich die Gemeinde eine Förderung vom Land. Damit könnte eine Beauftragung im Frühjahr 2022 erfolgen.

Stockach Es ist bereits sein dritter Einsatz: Florian Mauch bringt wieder Material nach Bad Neuenahr-Ahrweiler und packt mit an Das könnte Sie auch interessieren