von Susanne Schön

Von den Ausbauplänen des Funknetzes sind drei Ortsteile der Gemeinde Eigeltingen betroffen. Alle drei Ortsvorsteher und der Gemeinderat waren sich einig, dass eine Entscheidung aufgrund der vorliegenden Informationen schwierig sei. Man weiß, dass der Sendemast in den Vorderen Schweingruben aufgerüstet wird. Ebenfalls bekannt ist, dass ein neuer Funkmast in der Nähe des Hochbehälters zwischen Rorgenwies und Heudorf aufgestellt werden soll. Doch auch hier hat die Gemeinde weder bauliche noch technische Daten.

Wille für Netzausbau ist da

„Es ist ein Spannungsfeld zwischen einer besseren Funkabdeckung und der Angst um gesundheitliche Folgen“, sagte Bürgermeister Alois Fritschi im Gemeinderat. Darum habe er mit Experten dafür und dagegen Kontakt aufgenommen, um die Bürger besser informieren zu können. Doch die Pandemie mache eine Informationsveranstaltung schwierig. Herauszuhören war bei der Entscheidungsfindung ein genereller Wille für den Netzausbau. Siegbert Bach, Gemeinderat aus Honstetten, setzt große Hoffnung in den Ausbau. In Honstetten sei der Mobilfunkempfang bestenfalls sehr schlecht, aber meist gar nicht möglich. Sven Römer, Ortsvorsteher in Münchhöf, berichtete, dass man sich im Ortschaftsrat wegen dem Mangel an Informationen mit einer Entscheidung sehr schwergetan habe. Doch habe man der Aufrüstung dann doch zugestimmt.

„Wir haben alle nur die Informationen, zu denen Telefónica gesetzlich verpflichtet ist“, fügte der Bürgermeister an. Telefónica ist ein spanisches Telekommunikationsunternehmen. Die Grenzwerte bei Lärm, Schall und Funkstrahlen würden eingehalten. Mehr Detailkenntnisse konnte der Rorgenwieser Ortsvorsteher Hans-Jürgen Boldt vorweisen. Er habe aktiv den Kontakt zum Antragssteller gesucht. Er wusste, dass es noch keine Messungen zur Netzabdeckung gegeben habe. Der Standort am Hochbehälter sei deshalb gewählt worden, weil Strom und Zufahrt vorhanden seien. Allerdings sei normalerweise 500 Meter Abstand zur Wohnbebauung üblich und dies sei dort mehrfach nicht eingehalten.

Roth: „Das habe ich so nirgends gesehen.“

Heudorfs Ortsvorsteher Harald Roth schloss sich den Äußerungen der anderen Ortsvorsteher an und hob den exponierten Standort hervor: „Das habe ich so nirgends gesehen. Üblicherweise stehen solche Masten im Wald oder zumindest an der Waldrandgrenze.“ Dies wäre auf dem Höhenrücken machbar und darum stimme er generell zu, aber dem Standort nicht.

Ein Stahlgitterfunkmast mit über 40 Meter Höhe, der eine Stellfläche von 110,25 Quadratmetern benötigt, sei an der geplanten Stelle zu prägnant. Strom und Zufahrt gäbe es durch die Leitung der Bodenseewasserversorgung auch an anderer Stelle, nur nicht ganz so gut ausgebaut. Auch sei unklar, wie die Strahlung das Wasser beeinträchtigt. Hans-Jürgen Boldt bat den Bürgermeister darum, Kontakt zur Bodenseewasserversorgung aufzunehmen, um an Informationen zu kommen.