von Susanne Schön

Die Landfrauen konnten sich wieder zur Bezirksversammlung in der Lochmühle treffen. Zuletzt wurde bei der Bezirksversammlung 2020 der Vorstand für drei Jahre neu gewählt. Normalerweise ist die Bezirksversammlung im Frühjahr, doch Corona hatte diese ausgebremst. Auch viele Kurse, Workshops und Ausflüge mussten in den vergangenen Jahren ausfallen, vor allem im vergangenen Jahr.

Die Landfrauen hatten trotzdem einige Vorstandstreffen und viel für ihren Zusammenhalt getan. Schriftführerin Karin Nagel berichtete zum Beispiel, dass die Vorstandsfrauen viele Fähigkeiten im Onlinebereich gelernt haben. „Bei uns sind auch Gäste willkommen“, lud Doris Eichkorn zu den Präsenzveranstaltungen ein.

Interessiert lauschten rund 70 Frauen den Vorträgen bei der Bezirksversammlung der Landfrauen Stockach-Engen in der Lochmühle. Bild: Susanne Schön

Viele Aktivitäten und Angebote

Für Interessierte wurde dieses Jahr viel angeboten: Kreatives, Sport, Besichtigungen und allerlei Leckeres. Die Landfrauen nahmen ebenso am Eigeltinger Dorffest teil wie an der Stockacher Tischmesse und dem verkaufsoffenen Sonntag in Stockach. Im kommenden Jahr soll es auch wieder einen Ausflug geben.

Es gab auch einen intensiveren Einblick in die Vorstandsarbeit. Die Landfrauen des Bezirks sind sehr gut vernetzt. Karina Stengelin ist beispielsweise nicht nur mit Andreas Lang und Doris Eichkorn Vorsitzende des Bezirks Stockach-Engen, sondern ebenso Vizepräsidentin des Landfrauenverbands Südbaden.

Kulinarisches und Kriminelles Gastrokritiker, Journalist, Krimiautor und anderes mehr – so wurde Erich Schütz vorgestellt. Er las bei der Bezirksversammlung der Landfrauen aus seinem Buch „Das kulinarische Erbe des Bodensees“ vor. Dabei konnten die Anwesenden in vielen Punkten eine Übereinstimmung zur vorherigen Bezirksversammlung feststellen. Der Schwerpunkt lag auch bei Schütz auf Qualität der Lebensmittel statt auf Quantität, ebenso spielte Regionalität eine große Rolle. Er wusste Wissenswertes und Unerwartetes von den in der Region genutzten Lebensmitteln und ihrer Zubereitung zu berichten. „Wissen sie wie Schwan oder Blässhuhn schmeckt? Oder was eine Miete ist“, fragte er beispielsweise die Anwesenden. Er erzählte ebenso Interessantes über Getränke wie Wein und Bodenseewasser. So sei Bodenseewasser früher nicht pur trinkbar gewesen, sondern habe wahrscheinlich entsetzlich gestunken, da alle Abwässer im Uferbereich landeten und man das Wasser auch zum Waschen sowie Gewerbe wie beispielsweise Gerbereien genutzt habe. Kurz ging er in diesem Zusammenhang auch auf den Klimawandel ein: „Vermutlich wird es bald wieder neue Rebsorten geben, die besser mit dem wärmeren Klima klar kommen.“

Erich Schütz las bei der Bezirksversammlung der Landfrauen aus seinem Buch „Das kulinarische Erbe des Bodensee“ vor. Bild: Susanne Schön

Hand in Hand mit dem Landwirtschaftsamt

Hildegard Schwarz vom Landwirtschaftsamt Stockach lobte die gute Zusammenarbeit mit den Landfrauen. Es gebe viele Schnittpunkte zwischen Landwirtschaftsamt und Landfrauen. So mache man gemeinsame Kurse rund um Ernährung und Lebensmittel auch im Sinne der Verbraucherbildung. Auch bei der Erzeugung von Lebensmittel seien die Landfrauen Fachfrauen.

„Wo andere nur reden, packen die Landfrauen an“, betonte Eigeltingens Bürgermeister Alois Fritschi die Tatkraft der Landfrauen. Er gab einen kurzen Überblick über die Aktivitäten in der Gemeinde Eigeltingen.

Von Fachkompetenz und guter Zusammenarbeit sprach auch Andreas Deyer, der Vorsitzende des BLHV Kreisverband Konstanz: „Wir kämpfen oft um die gleiche Sache.“ Als Leiter des BLHV Bildungsausschuss liegt ihm die Bildung besonders am Herzen. „Wir müssen mehr Menschen für die grünen Berufe begeistern“, betonte er und freute sich über steigende Zahlen bei den Auszubildenden in diesem Bereich.

Für seine Lesung bei der Bezirksversammlung der Landfrauen Stockach-Engen wurde Erich Schütz von Doris Eichkorn reich belohnt. Bild: Susanne Schön

Essen, Politik und soziale Kompetenzen

Landfrauen sind aber weit mehr als „nur“ Bäuerinnen. Landfrauen zeigten neben hauswirtschaftlichen Fähigkeiten und dem Wissen um gutes Essen auch ein großes Interesse und Engagement in Politik. Dabei geht es sowohl um Bildung als auch um soziale Komponenten.

Für die Bezirksversammlung bucken sie leckere Kuchen und verzehrten sie mit großem Genuss. Dabei waren auch die Gespräche wichtig, nachdem man sich in den vergangenen Jahren so wenig gesehen hatte.

Bodensee Haben wir auch morgen genug zu essen? Landwirte erklären, was es dafür braucht Das könnte Sie auch interessieren

Viele junge Frauen sind Mitglieder

Und für Landfrauen gehörte auch eine ansprechende Dekoration dazu. Vielleicht können die Landfrauen Stockach-Engen darum auch stetig steigende Mitgliedszahlen verzeichnen. Aktuell sind es rund 360 Frauen. Zum Bezirk Stockach-Engen gehört auch der Ortsverein Eigeltingen mit über 50 Mitgliedern.

Hanne Dauwalter freute sich als Ehrenvorsitzende darüber, dass im Bezirk Stockach-Engen ein vergleichsweise niederer Altersdurchschnitt herrscht: „Viele junge Frauen sind bei uns Mitglied geworden.“ Rund 70 von ihnen haben die Arbeit ruhen lassen und sich einen Nachmittag lang Zeit für die Bezirksversammlung genommen.