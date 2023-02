Die Ergebnisse der Photovoltaik-Potenzialanalyse für fünf gemeindeeigene Gebäude von Autensys wurde von Alain Eicher im Gemeinderat per Videokonferenz vorgestellt. Positiv fiel das Ergebnis für alle fünf möglichen Anlagen aus. Bürgermeister Alois Fritschi betonte, dass er die Dächer nicht vermieten möchte, sondern die gesplitteten Anlagen auch zur Stromgewinnung für die gemeindeeigenen Gebäude nutzen möchte. Dies erhöhe nicht nur die Rendite für die Gemeinde, gleichzeitig gebe man Eigentum nicht aus der Hand und so seien beispielsweise Reparaturen an den Gebäuden einfacher.

Untersucht wurden die Krebsbachhalle mit der Schule, die Schulmensa, der Kindergarten Löwenzahn, das Rathaus Eigeltingen und die Hochbuchhalle. Sie alle haben hohe Stromverbräuche und geeignete Dachflächen. Die PV-Anlagen sollen sich in spätestens 15 Jahren amortisieren und dabei sowohl nachhaltig als auch wirtschaftlich sein. Nun räumte Alain Eicher ein, dass niemand erahnen könne, wie in 30 Jahren der Strommarkt konkret aussehe und auch nicht, wie die Anlagen recycelt werden müssen. Doch Tendenzen ließen sich erkennen. So seien die Stromkosten in der Vergangenheit mehr als die Vergütung für die Stromeinspeisung gestiegen. Daher mache eine gesplittete Anlage Sinn, bei der die kleinere Anlage den Strom für das eigene Gebäude liefere und die zweite Anlage der Einspeisung in das allgemeine Stromnetz diene.

Auch ging er auf unterschiedlichste Einspeisemöglichkeiten beziehungsweise der Vergütung und bürokratischen Wege ein. Die Wirtschaftlichkeit ergibt sich für ihn nicht aus einer errechneten Rendite, sondern durch die Amortisation zum Teil schon in zehn Jahren. Zudem könne der Strom in kommunalen Gebäuden genau dann genutzt werden, wenn er anfällt. Einen Stromspeicher hält er aktuell für zu teuer, um wirtschaftlich zu sein. Die Nachhaltigkeit der PV-Anlagen sah Eicher schon darin, das jeder regenerativ erzeugte Strom, Strombedarf aus fossilen Energieträgern mindere.

Die Analyse des vorhandenen und zu erwarteten Stromverbrauchs sowie der Stromkosten flossen in die Analyse der besten technischen Lösung ein. Dabei wurden auch standortspezifische Faktoren berücksichtigt. Jetzt gelte es noch die Statik der Gebäude zu berücksichtigen, regte Heudorfs Ortsvorsteher Harald Roth an. So führt die Ist-Analyse mit der technischen Auslegung und Simulation über die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zur Optimierung der technischen Auslegung. Eicher rechnete mit Investitionskosten von rund 604.000 Euro bei einer jährlichen Kosteneinsparung von 56.700 Euro. Zudem könnten etwa 208 Tonnen an Co ² -Emissionen pro Jahr gespart werden.

Generell nahm der Gemeinderat die Ausführungen positiv zur Kenntnis. Zudem habe man positive Erfahrungen mit den beiden PV-Anlagen auf Schule und Feuerwehrgerätehaus gemacht, betonte Bürgermeister Alois Fritschi. Er wandte sich gegen einen Stromspeicher, die Kosten dafür seien explodiert, der Nutzen dagegen für die kommunale Nutzung nicht. Ein konkreter Beschluss folgte noch nicht.

In den nächsten Haushaltsjahren sollen die PV-Anlagen jedoch eingeplant werden. Auch wird die Möglichkeit für Freiflächenanlagen nicht generell verneint, sondern individuell im Gemeinderat beraten. Allerdings ist der Strommarkt kompliziert und so muss genau überlegt werden, in welchem Umfang die Gemeinde einsteigt und welche Partner sie sich an Bord holt.