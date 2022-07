Weitere Termine

Der Musikverein hat auch als Spielgemeinschaft (SG) mit dem Musikverein Heudorf noch weitere Termine in diesem Jahr: Am 28. Juli spielt die Spielgemeinschaft ein Promenadenkonzert in Bodman ab 19 Uhr. Am 2. September gibt es einen Dämmerschoppen auf dem alten Schulhof in Eigeltingen. Am 11. September spielt die SG von 14 bis 17 Uhr beim Dorffest in Hoppetenzell. Am 18. September ist das Mauritius-Fest in der St.-Mauritius-Kirche. Vom 21. bis 23. Oktober treffen sich die Musiker zum Probewochenende in Lindau. Der Volkstrauertag am 13. November wird musikalisch begleitet. Mit dem Adventskonzert der Spielgemeinschaft am 26. November klingt das Jahr in der Krebsbachhalle musikalisch aus. Vermutlich gibt es im Dezember noch Weihnachtsliederspielen. Informationen zum Verein im Internet: www.mv-heudorf.de