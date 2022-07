von Susanne Schön

Spielgemeinschaften kennt man eher aus dem Sport, doch auch in der Musik halten sie Einzug. So bilden der Musikverein Eigeltingen und der Musikverein Heudorf seit diesem Jahr eine Spielgemeinschaft. Beide Musikvereine haben rund 30 aktive Mitglieder.

Die Dirigentin Martina Bennett schwingt schon seit einigen Jahren den Taktstock in Eigeltingen und jetzt auch für die Spielgemeinschaft der beiden Vereine. Dass sich die Zahl der Musiker nun verdoppelt, ist auch für sie ein Vorteil. Die einzelnen Register sind besser besetzt und auch bei Konzerten wird man weniger Gastmusiker brauchen. Zu hören war die Spielgemeinschaft bereits am Schweizer Feiertag und beim Eigeltinger Dorffest. Weitere Termine stehen schon fest.

Gemeinsames Jahreskonzert

Es gab in den vergangenen zwei Jahren viele Einschränkungen für die Blasmusiker, so dass sie ihre Leidenschaft jetzt gerne ausleben. Die beiden Musikvereine haben 2018 schon ein gelungenes Gemeinschaftskonzert miteinander durchgeführt, daher lag eine Zusammenarbeit nahe. Die Vorstände haben die Rahmenbedingungen der Spielgemeinschaft festgelegt.

Das Waldfest Drei Tage voller Unterhaltung bietet der Musikverein Eigeltingen auf dem Waldfestplatz Dunzenberg beim Bauhof. Los geht es am Samstag, 16. Juli, mit dem Freiluftkino für fünf Euro. Drei Filme stehen zur Auswahl: ein Actionfilm eine Komödie und eine Romanze. Einlass ist ab 20 Uhr für fünf Euro, der Film beginnt bei einsetzender Dunkelheit. Der Sonntag, 17. Juli, startet um 11.30 Uhr mit dem Frühschoppen, den der Musikverein Nenzingen musikalisch umrahmt. Ab 14 Uhr erobern die Young Stars, also die Jugendkapelle Honstetten-Eigeltingen die Bühne. Das Waldfest endet am Montag, 18. Juli, mit dem Feierabendhock. Ab 17.30 Uhr sorgt die Alte Garde für Unterhaltung und ab 19.30 Uhr übernehmen die Schallbergmusikanten die Bühne.

So sind die Proben immer dienstags in Eigeltingen und einmal im Monat in Heudorf. Jeder Musikverein behält seinen eigenen Vorstand, die Vereine bleiben eigenständig und sind insbesondere bei den vielen weltlichen und kirchlichen Feiern sowie bei der Fasnacht im jeweiligen Ort unverzichtbar. Es soll aber ein gemeinsames Jahreskonzert der beiden Vereine geben.

Sie unterstützen sich bei Auftritten gegenseitig

Bekannt ist der Musikverein Heudorf für das Musikfest rund um den Vatertag, welches normalerweise alle zwei Jahre ausgerichtet wird. Gute Tradition ist in Eigeltingen das Waldfest des Musikvereins, das im Juli stattfindet. Es wird in diesem Jahr wieder Besucher nach Eigeltingen ziehen (siehe Infokasten). Hier ist eine gegenseitige Unterstützung auf freiwilliger Basis ebenfalls möglich.

Eigeltingen Der Lochmühlen-Brand hat aufgezeigt, wo die Eigeltinger Feuerwehr noch Unterstützung braucht Das könnte Sie auch interessieren

Der Musikverein Heudorf war schon einmal in einer Spielgemeinschaft mit dem Musikverein Rorgenwies. Doch beiden Vereinen fehlte ein Dirigent. So löste man diese Spielgemeinschaft in beiderseitigem Einverständnis auf und Heudorf ging nun eine Spielgemeinschaft mit Eigeltingen ein, deren Dirigentin Martina Bennett ist.

„Wir haben nun schon die ersten gemeinsamen Auftritte miteinander absolviert und es hat viel Spaß gemacht. Die Besetzung der Register passt und die Proben sind gut besucht. Es ist eine Bereicherung auf beiden Seiten, wir freuen uns auf jeden Fall“, blickt Diana Bach vom MV Heudorf auf die ersten gemeinsamen Monate zurück.

Musik als kulturelle Bereicherung für das Dorf

Auch einen Blick in die Zukunft wagt Martina Bennett: „Es würde uns ganz besonders freuen, wenn durch die Spielgemeinschaft der Musikverein in Heudorf wieder mehr Aufwind bekommt, ansonsten wird auf längere Sicht gesehen das kulturelle Leben im Dorf ärmer.“ Denn in den vergangenen Jahren musste der Musikverein einige Kündigungen hinnehmen und es kam kein Nachwuchs nach.

Eigeltingen Neustart für ein lebendiges Dorf: Viel Publikum, aber weniger Aussteller beim Eigeltinger Dorffest Das könnte Sie auch interessieren

Doch die verbliebenen Musiker wollten gerne weiter machen. Und fühlen sich in der Spielgemeinschaft wohl. Gemeinsam hören kann man sie beim Promenadenkonzert in Bodman am 28. Juli ab 19 bis 21 Uhr, beim Dorffest Hoppetenzell am 11. September von 14 bis 17 Uhr und am 19. November beim gemeinsamen Konzert in Heudorf.

Die Mitglieder haben Spaß

Vorsitzender des Musikverein Eigeltingen ist Jürgen Winter, sein Stellvertreter ist Manfred Martin. Daniel Rauch ist Schriftführer und Lucia Hübschle Kassiererin. Im Verwaltungsrat sitzen Marlies Gohl, Maike Windmüller, Frank Lattner und Matthias Dreher. „Wir haben uns gut zusammengefunden und es macht Spaß, miteinander zu musizieren“, berichtet Jürgen Winter.

Der Musikverein Heudorf hat mit Luca Moll einen Vorsitzenden für Externes und einen Vorsitzenden für Internes, Marcel Schuster. Zweiter Vorsitzender ist Reiner Müller, Schriftführerin ist Tanja Breithaupt, Kassiererin Antje Richter. Dazu kommen der aktive Beisitzer Markus Leber sowie die passiven Beisitzer Jan Breithaupt und Oliver Werner.