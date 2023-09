Ein Rollerfahrer ist bei einem Unfall am Dienstagmorgen auf der Hauptstraße (L194) von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Ein 65-jähriger Mann sei mit seinem Motorroller von Aach in Richtung Eigeltingen unterwegs gewesen, als er auf Höhe der Einmündung zum Kalksteinwerk aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sei.

Bei dem Sturz habe sich der Mann verletzt. Ein Rettungswagen habe ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppunternehmen habe sich um den Rolle gekümmert.

Anmerkung der Redaktion: In einer ersten Meldung hatte die Polizei von einem schwerverletzten Motorradfahrer geschrieben, dies aber später korrigiert.