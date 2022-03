von Susanne Schön

Krieg, und wie man Hilfe leistet, ist zwar kein Teil des Bildungsplans. Dennoch hat sich die Gemeinschaftsschule Eigeltingen dieses Themas angenommen und im Unterricht behandelt – nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. „In den Wahlpflichtfächern Technik und Alltagskultur, Ernährung und Soziales sowie in Bildender Kunst haben die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit den Lehrkräften verschiedene Artikel gefertigt, die in den großen Schulpausen zugunsten der Unkrainehilfe verkauft werden und reißenden Absatz finden“, erklärt der stellvertretende Schulleiter Andreas Rossatti.

Das Interesse an den selbstgefertigten Waren ist bei den Schülern noch ungebrochen. Der Erlös fließt an Menschen in der Ukraine. Bild: Susanne Schön

Die Entscheidung, dass man einfache Dinge mit den Schülern herstellen könnte, selbstgemachten Kuchen verkauft und somit an improvisierten Schulständen seinen Beitrag leistet, war im Lehrerkollegium gefallen. So könnten die Schüler Solidarität selbst leben. Das Konzept ist aufgegangen. „Wir wollen mit dem gesammelten Geld der Ukraine helfen, indem wir das Geld spenden“, erklärt Florian Klepov (siebte Klasse). Avina Beck (achte Klasse) und Julia Olivier (siebte Klasse) ziehen ihr Resümee: „Es hat uns Spaß gemacht, am Stand zu verkaufen, um die Ukraine zu unterstützen.“

Stockach Der Tierschutzverein Stockach und Umgebung setzt sich für ukrainische Tiere ein Das könnte Sie auch interessieren

Hergestellt werden beispielsweise Buttons und Magnete mit Friedenssymbolen und Sprüchen sowie Postkarten, Postkartenhalter, Bilderständer und Origami-Bastelarbeiten. Auch der Gewinn des Pausenvespers geht an die Ukrainehilfe. „Wir freuen uns sehr über das große Engagement, das die Schüler an den Tag legen, um Hilfe zu leisten“, lobt Andreas Rossatti die Jugendlichen. An den bisherigen fünf Verkaufstagen kamen bereits mehr als 1000 Euro zusammen

Eine große Solidarität

Technik-Lehrer Pascal Steppeler betont: „Hier geben Schüler ihr eigenes Taschengeld, um Spenden zu sammeln.“ Jessica Melito, die Alltagskultur, Ernährung und Soziales unterrichtet, führt weiter aus: „Sie haben die Dinge selbst hergestellt, selbst die Stände aufgebaut und sind unheimlich engagiert.“ Auch Maria Fetscher, Schülerin der achten Klasse, war „wirklich erstaunt, dass so viele Schüler helfen wollten“. Unterstützt wurden sie auch von Unternehmern. Beispielsweise konnten für die Holzprodukte die Holzbestände des ortsansässigen Sägewerk Muffler genutzt werden.