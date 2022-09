von Reinhold Buhl

Es ist tatsächlich schon das dritte Mal im Laufe der vergangenen Jahre, dass versucht wurde, in die Reischbühl-Hütte – so der Name des Eigeltinger Clubheims – einzubrechen. Während es den Tätern bei den beiden vergangenen Einbrüchen gelungen war, ins Haus zu kommen, und sie Getränke stehlen konnten, blieb es diesmal beim Einbruchsversuch.

Lediglich die Tür zum Geräteschuppen konnten sie aufbrechen. Die Täter versuchten auch, die drei Türen der Hütte aufzuwuchten, was ihnen jedoch nicht gelang. Was allerdings blieb, ist erheblicher Schaden an den Türen und viel Ärger. Sven Riedel, zweiter Vorsitzender des Vereins, erklärte, dass die Täter nicht ins Clubhaus gelangen konnten, allerdings den Geräteschuppen aufbrachen.

Gestohlen wurde diesmal nichts

Nach seiner Feststellung wurden dort allerdings weder der elektrische Rasenmäher noch die vorhandene Akku-Sense entwendet. Riedel hat den Einbruchsversuch der Polizei gemeldet und die beschädigten Türen und deren Schlösser sofort notdürftig repariert. Wie hoch der finanzielle Schaden letztendlich sein wird, ist momentan noch nicht abzuschätzen. Fest steht aber, dass die Reparaturen vom Verein bezahlt werden müssen, da er gegen diese Schäden nicht versichert ist.

Da Vereins-Clubhäuser, wie die Reischbühl-Hütte des TC Eigeltingen, meist sehr abgelegen liegen, werden sie immer wieder von Einbrechern heimgesucht. | Bild: Reinhold Buhl

Weshalb kommt es immer wieder zu Einbrüchen in Clubhäuser? Darauf hat der Vereins-Schriftführer und langjähriges Mitglied des Vereins, Winfried Schürken, einige Antworten. Einmal liege es an der zwar idyllischen, jedoch sehr abgelegenen Lage der meisten Tennisanlagen, wo Täter eigentlich ungestört vorgehen könnten.

Eine Versicherung wäre zu teuer

Zum anderen böten diese Anlagen mit ihren Clubhäusern hauptsächlich Jugendlichen, wie Schürken vermutet, die Möglichkeit, ungestört zu feiern. Dass sie zu diesen Feten mitunter nicht ihre eigenen Getränke mitbrächten, habe zur Folge, dass sie dann manchmal versuchten, in die Getränkelager einzubrechen. Schürken sieht dies als ärgerlich an, weiß aber auch, dass der Abschluss einer Versicherung gegen diese Schäden für den Verein viel zu teuer wäre. So bleibt für die betroffenen Vereine eigentlich nur der Ärger über die Bezahlung der Reparaturen und die Hoffnung, dass derartige Vorfälle sich nicht häufen.