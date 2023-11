Musiker lieben Kirchen auch wegen ihrer Akustik. Premiere hatte das gemeinsame Konzert von dem Gesangverein Liederkranz Eigeltingen, dem Männergesangverein Eintracht Volkertshausen und dem Kirchenchor Eigeltingen in der Pfarrkirche St. Mauritius Kirche in Eigeltingen am Sonntagabend. Am kommenden Sonntag, 12. November, um 11 Uhr kann man das Konzert noch einmal in der „Alten Kirche“ in Volkertshausen hören. Einige Zuhörer stellten in Aussicht, dies zu tun und Eigeltingens Bürgermeister Alois Fritschi wolle auch kommen, erklärte die Vorsitzende des Eigeltinger Liederkranz, Christina Reisinger.

Sie moderierte gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Männergesangvereins Rainer Kenzler den Abend. So erfuhren die Anwesenden nicht nur viel über die gesungenen Stücke, sondern auch einiges über die Sänger und Sängerinnen. Von den 21 Sängern des Männerchors kamen zwölf aus Volkertshausen. Von den 16 Sängerinnen des gemeinsamen Frauenchors kamen zehn vom Kirchenchor. Sie alle eint Ursula Abröll als Chorleiterin, sie hatte auch das Programm zusammengestellt. Teilweise wurde a cappella gesungen, teilweise begleitete Walter Dix am Klavier. Es wurden nicht nur sakrale Lieder gesungen. Der Gesamtchor ließ sogar moderne Stücke erklingen, die mit DJ Ötzi oder Florian Silbereisen entstanden und mit ihnen vertont wurden. Die Zuhörer applaudierten großzügig, so dass es noch zwei Zugaben gab. Nach dem Konzert ging es zum geselligen Teil in die benachbarte Pfarrscheune, die zum Teil mit ehrenamtlicher Eigenleistung saniert wurde.

Proben: Auf dem Programmheft laden die Chöre zum Probenbesuch ein. Diese finden dienstags um 20 Uhr im Proberaum in der „Alten Schule“ Eigeltingen und in der „Alten Kirche“ in Volkertshausen statt, wobei die Frauen nur alle zwei Wochen üben. „Unser nächstes Projekt, Udo Jürgens und Co, eignet sich besonders gut für den Einstieg in eine temporäre oder dauerhafte Mitgliedschaft in unseren Chören“, heißt es weiter.