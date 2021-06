Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, war ein 54-Jähriger gegen 4.45 Uhr mit seinem Auto von Aach in Richtung Eigeltingen unterwegs. Dabei stieß sein Fahrzeug mit einem Reh zusammen, das die Straße überquerte. Das Tier starb bei dem Unfall. An dem Auto des 54-Jährigen entstand laut der Polizei ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.