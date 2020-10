Gegen einen 23-Jährigen, der dort randaliert hat, laufen inzwischen die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Gründe sind, dass er nicht nur Pflastersteine auf mehrere geparkte Fahrzeuge geworfen hat, sondern auch Mülltonnen und einen großen Blumenkübel auf die Straße geworfen hat, so eine Mitteilung der Polizei. Der 23-Jährige wurde nach einer ärztlichen Untersuchung in eine Fachklinik gebracht.