Der 74-jährige Fahrer eines Radladers ist am Samstag gegen 15 Uhr in der Straße Zum Kuckuckstein mit der Schaufel seines Fahrzeugs gegen einen am Straßenrand geparkten Skoda geprallt. Dabei wurde die Heckscheibe und die Heckklappe zerstört, außerdem wurde der Skoda auf ein davor abgestelltes Auto geschoben. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Schaden von rund 8000 Euro.