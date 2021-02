Stockach/Eigeltingen vor 3 Stunden

Polizei nimmt einen 21-Jährigen wegen einer Cannabisplantage fest

Die Polizei fand in der vergangenen Woche eine große Cannabis-Plantage in einem Haus in Eigeltingen. Ein 21-Jähriger wurde daraufhin festgenommen und sitzt inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.