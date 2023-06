Was Bogen und Messer gemeinsam haben und in welcher Vielfalt es sie gibt, konnten die Besucher der 23. Bogen- und Messermachermesse in der Lochmühle erleben. Man könnte sagen aller guten Dinge sind Drei, denn in entspannter und harmonischer Atmosphäre trafen sich Aussteller und Besucher zum dritten Mal in der Lochmühle, davor war die Messe an anderer Stelle. Alleine am Samstag waren schon 1150 Besucher anwesend, das ist Rekord.

Die 23. internationale Bogen- und Messermachermesse war ein Fest für die ganze Familie, wie man auch auf dem Bogenschießstand erleben konnte. | Bild: Susanne Schön

„Die Lochmühle ist ein toller Ort für die Bogen- und Messermachermesse“, fand Andreas Eichel, der aus Magdeburg anreiste, um seine naturgetreuen Ziele vorzustellen. Denn Ziele seien wichtig und es gebe sie in unterschiedlichsten Formen und Materialien. Andreas Eichel ist zum zweiten Mal da und hat dieses Mal wie versprochen seine Familie dabei. Sie genossen den Veranstaltungsort ebenso wie die Ausflugsziele in der näheren Umgebung. Ebenso überwältigend wie die Vielfalt von Zielen, war auch die Auswahl an Bögen, Pfeilen und sonstigem Zubehör.

Messer trifft auf Pfeil – Ralf Oesterlein entwarf ein individuelles Messer, welches auch dazu genutzt werden kann, festsitzende Pfeile aus Zielen zu lösen. | Bild: Susanne Schön

Bogen und Messer, genauer gesagt Bogen und Pfeil trafen bei Ralf Oesterlein zusammen. Auf der Messe hatte er ein von ihm entwickeltes Messer dabei, mit dessen spezieller Klinge die festsitzende Pfeile gelöst werden können. Er sei mit ganzer Leidenschaft bei seinem Handwerk und schaffe individuelle Messer auch nach Kundenwunsch. Auch er genoss zum wiederholten Mal die Atmosphäre diese Messe. Beim Fachsimpeln trat seine Leidenschaft für seine Messer heraus: „Ich verbinde tolle Werkstoffe. Ganz besonders ist der Moment, wenn das Messer fast fertig ist und ich das Holz öle und die Maserung voll hervortritt.“

Gerne genutzt wurden die Mitmachangebote. Manch einer konnte ein selbst geschmiedetes Messer oder Schmuckstück mit nach Hause nehmen. Viele Besucher übten sich zum ersten Mal unter Anleitung im Axtwurf.

Obwohl viele Interessenten die Bogen- und Messermachermesse besuchten, herrschte nie drangvolle Enge. Aussteller und Besucher lobten die entspannte Atmosphäre. | Bild: Susanne Schön

Auch wurde die Möglichkeit ergriffen, die Bögen vor Ort am Bogenschießplatz auszuprobieren, bevor man sie kaufte. Hier konnte man zudem die Geschwindigkeit der Pfeile messen. Zum Gespräch bereit waren hier auch die Mitglieder der Hegauarchers. Der Verein betreibt bei der Lochmühle einen 3D-Parcours.