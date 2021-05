von Susanne Schön

Um den Gnadenbrunnen unterhalb der Rorgenwieser Kirche rankt sich die Legende, dass sich die Marienstatue bei einem Brand in einer nahegelegenen Quelle selbst löschte. Die Quelle versiegte im Lauf der Zeit. Anfang der 1980er Jahre wurde aufwändig nach Wasser gesucht, bis man es an der Stelle des heutigen Gnadenbrunnens fand. „1983 wurde die Anlage eingeweiht. Diese Jahreszahl ist auch in den Stein eingemeißelt, auf dem die Muttergottes steht“, sagt Pfarrer Dominik Rimmele bei einem Gottesdienst. Die gesamte Anlage ist nach einer Überholung eingeweiht worden.

Pfarrer Dominik Rimmele: „Schon jetzt gab es von den Anwesenden erfreute und positive Rückmeldungen.“

So wurde der Brunnen zwar noch nicht funktionsfähig, aber verkehrssicher gemacht, die Marienstatue restauriert, das Gelände neu und der Weg dazu sicher gestaltet. Diesen schritt der Pfarrer mit den Ministranten und etwa 30 Gläubigen nach dem Gottesdienst hinunter. In seiner Ansprache erklärte Dominik Rimmele die Herkunft der Marienstatue: „Sie ist eine Kopie der Maria von Banneux in Belgien. Diesen Ort sah der erste deutsche Bundeskanzler, Konrad Adenauer, als einen Ort des Friedens und der Völkerverständigung. So ist es eine schöne Fügung, dass die Einweihung auf den 8. Mai als Tag des Kriegsendes fällt.“ Nach Wallfahrten von der Schwäbischen Alb nach Banneux entschied sich der frühere Honstetter Pfarrer Matthäus Schey dafür, auch in Rorgenwies die Banneux-Maria aufzustellen.

„Schon jetzt gab es von den Anwesenden erfreute und positive Rückmeldungen“, erklärt der Pfarrer. Nun sollen noch die Bänke hergerichtet und die Beschilderung optimiert werden. „Am besten mit einem Schaukasten an der Kirche. Der Landschaftsgärtner ist noch nicht fertig, eventuell sollen auch neue Bäume gepflanzt werden“, führt Rimmele weiter aus. So freue sich die Kirchengemeinde Krebsbachtal-Hegau weiterhin über Spenden und Menschen, die bereit sind, die große Anlage mitzupflegen. Er dankte dem Ortsvorsteher Hans-Peter Boldt und den Mitarbeitern des Bauhofs, die ein Geländer am Weg anbrachten. „Das erhöht zum einen die Sicherheit für die älteren Menschen, markiert aber auch den Weg deutlicher und lädt ein, den Gnadenbrunnen zu besuchen.“