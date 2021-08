von Susanne Schön

Der Narrenverein Heuliecher kamen mit einem blauen Auge durch die Corona-Fasnet. Schon im vergangenen Jahr gab es für den Verein eine Hauptversammlung. Diese fand wie die jetzige im Freien statt. „Hier lassen sich die Hygieneregeln am einfachsten einhalten“, erklärte Präsident Norbert Roth bei der Versammlung. Schon in der vergangenen Fasnet mussten die Narren auf viele Freiluftveranstaltungen verzichten. Aus der Not fanden alle Narrentreffen online statt. „Das ist nur ein schwacher Ersatz“, befand der Präsident.

Gemeinsam mit seinem Vizepräsidenten habe er beispielsweise den traditionellen Dreikönigsfrühschoppen der Heuliecher online organisiert, inklusive Onlinewettbewerben. Einzig am Schmotzigen Dunschtig hätten sich die zwei auch raus gewagt, erzählt Roth. Sie hätten im Kindergarten den kleinen Narrenbaum gestellt. Der große Narrenbaum sei ebenfalls gestellt worden: Man habe dafür den Christbaum vor dem Rathaus umdekoriert. Außerdem seien die geschmückten Häuser von 15 Familien bewertet worden.

Sanierung der Hasler Hütte geht voran

Eines der größten Projekte der Heuliecher im vergangenen Jahr war die Sanierung der Hasler Hütte. Damit wolle man in diesem Jahr auch weitermachen. Unterstützt werde der Verein dabei auch von anderen Vereinen. „In unserem Dorf ist jeder in mehreren Vereinen“, sagte Norbert Roth. Für den Bühnenvorhang, der für die Hütte vorgesehen ist, sind 13.500 Euro Kosten veranschlagt. Dafür gebe es aber diverse Zuschüsse und der Kassenstand könne sich ebenfalls sehen lassen, so Roth.

Ob man den Bühnenvorhang bereits für die kommende Fasnet braucht, wusste auch der Präsident nicht. Man stehe parat. Aber, dass die kommende Fasnet stattfinden kann, damit rechne niemand so richtig.

In ihren Ämtern bestätigt wurden Präsident Norbert Roth, Schriftführer Benjamin Widemann, die Beisitzer Martina Jäger, Annette Moosbrugger und Kai Roth sowie Kassenprüfer Florian Widemann.