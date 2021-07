von Susanne Schön

Eine der modernsten Schnellladesäulen steht jetzt in Eigeltingen am Rathaus. Die bisherige Ladesäule für Strom wurde abgebaut. Für E-Bike-Fahrer gibt es weiterhin eine normale Steckdose zum Laden ihrer Akkus.

„Jede Gemeinde, die wir mit Strom beliefern, bekommt eine solche Schnellladesäule“, erklärte Stefan Kempf, Geschäftsführer des Elektrizitätswerks (EW) Aach. In Aach stehe sie bereits und in Volkertshausen würden derzeit letzte Standortfragen geklärt. In Eigeltingen hat sich der bisherige Standort bewährt.

Eigeltingen Gemeinderat beschließt Erhöhung der Kindergartengebühren Das könnte Sie auch interessieren

Die Schnellladesäule ist auch übers Internet zu finden. „In einer halben Stunde ist hier ein Fahrzeug geladen“, so Andreas Herre. Er ist technischer Geschäftsführer und führte an seinem Dienstwagen vor, wie ein Ladevorgang aussehen kann.

Nach 10 Minuten 100 Kilometer Reichweite

Mittels App auf dem Smartphone oder mit Ladekarte hat der Kunde nach einmaliger Registrierung Zugang zu zwei CCS-Anschlüssen mit einer Ladeleistung von 150 Kilowatt.

Die Ladesäule gehört zu Europas größtem Ladeverbund intercharge. Sie ist mit jeder gängigen Ladekarte nutzbar. Bereits nach zehn Minuten erreichen die Kunden in Eigeltingen eine Reichweite von 100 Kilometern. Und das mit ökologischem Strom aus den drei Wasserkraftwerken der EW Aach.

So sieht die neue Schnellladesäule in Eigeltingen aus. Hier kann man mit 150 KW sein E-Auto in rund einer halben Stunde voll laden. Seitlich ist das Bediendisplay. | Bild: Susanne Schön

Weitere Lademöglichkeiten sind laut Bürgermeister Alois Fritschi in der Gemeinde aktuell nicht geplant. Um so mehr freue es ihn, dass den Elektromobilisten eine solche Schnellladesäule geboten werde. Die Gemeinde stellt die Parkplätze, alles andere übernimmt das EW Aach.

Die Weichen wurden bereits 2015 gestellt

„Die Schnellladesäule ist auch möglich geworden, weil man bei der Gestaltung des Rathausplatzes 2015 einen neuen Umspannkasten gebaut hat“, betont Stephan Einsiedler, Kommunalberater der EnBW.

Eigeltingen Mehr Platz für Familien: Pläne für Baugebiete in Honstetten und auf dem Bollenberg werden konkreter Das könnte Sie auch interessieren

Stein des Anstoßes für die neue Ladesäule war laut Fritschi Karin Lütte, die stellvertretende Kämmerin. Sie hatte den hohen Verwaltungsaufwand und die Kosten der alten Ladesäule beklagt.

Alois Fritschi lobte den ehemaligen Hauptamtsleiter Walter Braun für die Vorbereitungen dazu.