von Susanne Schön

Der Gemeinderat will einen Lärmaktionsplan für Eigeltingen und Heudorf erstellen. Das beschloss er auf seiner jüngsten Sitzung. Hintergrund: Die bisherigen Versuche, Tempo- und Lärmreduzierungen für die Ortsdurchfahrten in Eigeltingen und Heudorf und auch mehr Verkehrssicherheit zu bekommen, scheiterten daran, dass die Straßen nicht die Mindestzahl an Fahrzeugen aufweisen.

Doch das Verkehrsaufkommen und der Anteil des Schwerlastverkehrs sind in den vergangenen Jahren gefühlt markant gestiegen. Auch ist Eigeltingen keine Fremdenverkehrsgemeinde.

So mancher hätte lieber Tempo 30 als nur Tempo 40

Darum warb Bürgermeister Alois Fritschi für einen Lärmaktionsplan, mit dem Tempo 40 kommen könnte. Der Gemeinderatdiskutierte, ob sich Zeit und Kosten für 40 km/h lohnten: Es müsste schon Tempo 30 herausspringen, fanden einige Räte. Andere wollten auch ihre Ortsteile im Plan aufgenommen wissen.

Dazu kam dann noch die Meinung, dass man mit der Gängelung der Verkehrsteilnehmer aufhören und lieber die Bäume so zurückschneiden solle, dass insbesondere Lastwagen gefahrlos durch den Ort kämen.

Warum sich der Rat erst einmal auf zwei Straßen beschränkt

Gemeinderat Marcel Kähler brachte es auf den Punkt: „Diskussionen um Details sind aktuell verfrüht. Erst werden Daten gesammelt und ausgewertet. Dann können wir Maßnahmen planen und auf die Zustimmung der Behörden hoffen.“ Dem schloss sich der Gemeinderat an.

Hier ist es gerade ruhig, aber auf der Eigeltinger Ortsdurchfahrt kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen. Zudem klagen Anwohner über Lastwagen-Lärm. Bild: Schön

Je mehr zu untersuchende Straßen, desto teurer ein Lärmaktionsplan – deshalb beschloss der Gemeinderat, erst einmal Eigeltingen und Heudorf in den Blick zu nehmen, mit eventueller späterer Erweiterung auf andere Ortsteile.

Heudorfs Ortsvorsteher Harald Roth sagte: „Bei uns hat sich der Verkehr in den letzten fünf Jahren fast verdoppelt. Dazu kommt die kurvige Ortsdurchfahrt mit vielen uneinsehbaren Hofeinfahrten.“ Im Gegensatz zu vergangenen Versuchen stehe diesmal der Ortschaftsrat hinter einem Tempolimit.

Fritschi fügte an: „Viele fahren sehr schnell in Eigeltingen rein, und auch wir haben unübersichtliche Stellen.“