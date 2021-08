von Susanne Schön

Sehr kurzfristig kam die neue Corona-Verordnung, welche für Innenräume wieder die 3G-Regelung eingeführt hat. Diese besagt, dass wer etwa in den Innenräumen der Gastronomie essen oder zum Friseur, zu einer Messe oder ins Pflegeheim will, geimpft, getestet oder genesen sein muss.

Das stellt viele Gastgeber vor Herausforderungen. „Die Schwierigkeit daran war, dass der Vorlauf enorm kurz war: Erst in der Nacht von Samstag auf Sonntag – und damit kaum 24 Stunden vor dem Inkrafttreten – hat die Landesregierung die angekündigte neue Corona-Verordnung und die Details zur Umsetzung veröffentlicht“, erklärt Daniel Riess von der Lochmühle.

Viel zu organisieren in kurzer Zeit

Eigentlich habe man gerade einmal den Sonntag gehabt, um die Information zu verarbeiten, die Umsetzung zu organisieren, Mitarbeiter zu informieren, Maßnahmen einzuleiten, Material und Personal zu besorgen sowie Abläufe zu definieren.

Zeitgleich hätten aber auch die Anrufe verunsicherter Kunden eingesetzt. „Weil die Regierung die Antworten nicht lieferte, wurden wir gefragt. Wir hatten aber selbst nicht alle Antworten. Was leider auch in unbegründetem Unverständnis für uns endete“, schildert er die Lage.

Bürokratische Hürden

Es gab bereits in der Vergangenheit ein Bürgertest-Angebot direkt in der Lochmühle. Dieses wurde zusammen mit der Firma Hema Med UG betrieben. Es nun einfach wieder in Betrieb zu nehmen, sei aber nicht so einfach. Denn im Vorfeld müssten bürokratische Hürden überwunden werden.

Eigeltingen Landwirte lernen vom Kollegen: Modellbetrieb in Eigeltingen setzt sich in Modellprojekt für Artenvielfalt Das könnte Sie auch interessieren

Das, verbunden mit der kurzfristigen Veröffentlichung der Corona-Verordnung ohne Übergangsfrist, stellte selbst die Profis vor Herausforderungen. Es galt, an einem Sonntag eine Genehmigung für das Testangebot beim Gesundheitsamt zu beantragen.

Diese habe dann von einer zweiten Behörde auf Notwendigkeit überprüft und dann wieder zur Bearbeitung freigegeben werden müssen. Weil auch die Kontaktdaten der Besucher mit der neuen Verordnung digital übermittelt werden müssen, habe man auch dafür die Technik und Apps in kürzester Zeit anschaffen müssen.

Testangebot steht wieder

Doch trotz der Schwierigkeiten ist es geschafft. Seit Mittwoch gibt es dort wieder ein Testangebot. Möglich gewesen sei das nur durch die Hilfe der Gemeinde Eigeltingen und insbesondere Bürgermeister Alois Fritschi sowie Hema Med, so Lochmühlenchef Christopher Bihler. Testen lassen kann sich dort jeder. Ein Besuch der Lochmühle muss damit nicht verbunden sein.

Die Schnelltest-Station Auf dem Parkplatz der Lochmühle beim Eingang zum Restaurant können Bürger täglich von 11 bis 15 Uhr einen medizinischen Corona-Antigen-Schnelltest machen. Die Testungen sind derzeit kostenfrei und ohne Voranmeldung möglich. Das Ergebnis erhält man zwischen 15 und 30 Minuten nach dem Test. Entweder per Mail, per App oder auch als Ausdruck. Das Ergebnis kann dann auch in die Corona-Warn-App aufgenommen werden. Kontaktdaten können unter www.schnelltesttogo.de/qr selbst eingegeben werden. Auch vor Ort können Bürger ihre Kontaktdaten angeben. Für eine schnelle Registrierung gibt es einen QR-Code-Scanner. Weiterhin gelten in der Lochmühle die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln. Außerdem gilt eine Maskenpflicht auf allen Verkehrswegen und Innenräumen, wenn der Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen nicht dauerhaft eingehalten werden kann.

„Wir werden Anfang September überprüfen, ob die Zeiten und Kapazitäten angepasst werden müssen. Das Gleiche ist auch für Oktober geplant, wenn die Tests kostenpflichtig werden“, sagt Daniel Riess.

Kritik an den Maßnahmen steigt

Er sagt, dass das Testangebot gut angenommen werde und die Gäste der Lochmühle dankbar für das Testangebot vor Ort seien. Doch es gebe ebenso schon länger Kritik an den Corona-Maßnahmen. Das münde immer wieder in unerfreulichen Diskussionen mit uneinsichtigen Gästen.

Daraus ergebe sich für die Mitarbeiter ein Mehraufwand. Auch die Gäste über geltende Maßnahmen zu informieren und diese umzusetzen, mache die Arbeit für sie aufwendiger. „Klar ist jedoch – wir können nur gemeinsam ein Ende der Pandemie erreichen“, weiß Riess.

Hoffnung auf mehr Planungssicherheit

Er hat auch die Bitte, sich an die Regelungen zu halten, und so die Eindämmung der Pandemie weiter voranzutreiben. Er erhofft sich durch die neue Corona-Verordnung mit der Abkehr von den unkalkulierbaren Inzidenz-Entwicklungen Positives.

Beispielsweise mehr Planungssicherheit. Und er hofft, dass damit ein weiterer Lockdown verhindert werden kann. „Wenn die Gesamtheit der Maßnahmen eine Rückkehr zur coronafreien Normalität bedeutet, sind wir auch bereit, diese extra Mühen mitzutragen“, sagt er.