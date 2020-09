von Susanne Schön

Die Gemeinde Eigeltingen ist bei der Planung des neuen Wohnbaugebiets „Bollenberg Nord“ im Ortsteil Eigeltingen vorangekommen. Es umfasst eine Nettobaufläche von 2,27 Hektar. Das Baugebiet erstreckt sich am Ortsende von Eigeltingen Richtung Homberg.

Architekt stellt Pläne vor

Im Flächennutzungsplan war das Baugebiet Bollenberg an anderer Stelle ausgeschrieben. Das war eine Hürde, die es zu bewältigen galt. Auch die Versickerung von Oberflächenwasser ist eine Schwierigkeit auf dem lehmhaltigen Boden. Trotzdem konnte Architekt Andreas Wieser nun den Bebauungsplan „Bollenberg Nord“ in der Gemeinderatssitzung vorstellen. Insgesamt bietet er den Bauherren viel Spielraum. Daher wollen Gemeinderat und Verwaltung, dass sich die Bauherren an die Vorgaben halten und stehen schon jetzt Befreiungsanträgen sehr skeptisch gegenüber.

Eigeltingen Diskussionen um Baugebiete im Eigeltinger Gemeinderat Das könnte Sie auch interessieren

Es gehen landwirtschaftlich genutzte Flächen für Eigeltingen verloren. Im neuen Baugesetz wird verstärkt Wert auf Naturschutz gelegt, insbesondere auf Streuobstwiesen. Hier gibt es kaum Kollisionen mit dem geplanten Baugebiet. Lediglich Fledermäuse jagen hier und für diese sollen am bestehenden, landwirtschaftlich genutzten Weg Bäume gepflanzt werden. Steingärten seien sowieso nicht erwünscht. Doch zeigte sich in der Diskussion zu diesem Thema, dass die Gestaltung der Gärten zwar von den Nachbarn angemahnt, jedoch von keiner Behörde überprüft wird, die Strafen ausspricht. Hier gebe es Handlungsbedarf, waren sich Architekt, Verwaltung und Gemeinderäte einig.

Start der Ausschreibungen

Auch Michael Berghoff vom Erschließungsträger RBS war anwesend und freute sich schon darauf, mit den Ausschreibungen beginnen zu können, wenn der Bebauungsplan rechtsgültig ist. „Aktuell haben die Baufirmen wieder Kapazitäten und die Preise sind günstig“, blickte er optimistisch in die Zukunft. Der Bebauungsplan liegt nun einen Monat öffentlich aus und die Träger öffentlicher Belange werden beteiligt.