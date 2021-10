Eine Gruppe von insgesamt sieben Fahrern und zwei Tourguides war Polizeiangaben zufolge auf der K6119 zwischen Eckartsbrunn und Honstetten (Landkreis Konstanz) unterwegs, als bei einem Überholmanöver ein Hot-Rod ein anderes streifte und sich daraufhin mehrfach überschlug. Der dahinter fahrende Fahrer legte zwar eine Vollbremsung ein, wurde aber wiederum von der hinter ihm fahrenden Hot-Rod-Fahrerin angefahren. Alle drei mussten schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht werden. An den Hot-Rods, die vom Aussehen her an motorisierte Seifenkisten erinnern, entstand insgesamt ein Schaden von rund 40 000 Euro. Die Straße war für rund drei Stunden gesperrt.

(dpa/lsw)