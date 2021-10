Mehrere Personen wurden am Samstag gegen 15.50 Uhr auf der Honstetter Straße zwischen Eckartsbrunn und Honstetten schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, seien die Personen im Rahmen einer geführten Tour mit sieben Fahrzeugen des Modells Hot Rod unterwegs gewesen.

Bei einem Überholvorgang innerhalb der Gruppe hätten sich zwei Fahrzeuge gestreift, in dessen Verlauf sich die Fahrzeuge mehrfach überschlagen hätten. Ein weiterer Fahrer habe gebremst, was wiederum eine nachfolgende Fahrerin zu spät erkannt habe. Daraufhin sei es zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem die Fahrerin schwer verletzt worden sei.

Sie sei von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden, auch die zwei Personen, die sich in den überschlagenen Hot Rods befanden, seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Alle Fahrer hätten einen Schutzhelm getragen.

Den Schaden schätzt die Polizei auf 41.000 Euro. Es seien die Feuerwehren aus Stockach, Reute, Honstetten und Eigeltingen vor Ort gewesen. Während der Unfallaufnahme sei die Fahrbahn über den Zeitraum von etwa drei Stunden gesperrt gewesen.