von Susanne Schön

Seit seiner Eröffnung 2015 ist der Krebsbachputzer ein beliebter Premiumwanderweg. Auf rund 13 Kilometern führt er auch durchs idyllische Krebsbachtal. Doch die viele Natur entlang des Weges hat auch ihre Nachteile. So gilt es den Wald entlang des Weges zu sichern, denn die Bäume im steilen Hang müssen genau beobachtet werden. Es kommt immer wieder zur teilweisen Sperrung wegen Fällarbeiten. Außerdem wird im Krebsbach bei Starkregen auch Treibgut angespült, was zu Überschwemmungen führen kann. Die Witterung löst zudem immer wieder Steine aus dem Hängen. Aktuell ist die Nordschleife von der Lochmühle bis nach Reute nicht durchgängig begehbar. „Bis zur Krebsbachtalhütte kann aber weiterhin problemlos gewandert werden und dort gegebenenfalls Richtung Honstetten und von dort nach Reute“, erklärt Christina Klaus von der Gemeinde Eigeltingen.

Gemeinde und Lochmühle arbeiten eng zusammen, um den Krebsbachputzer im Krebsbachtal für die Wanderer sicher zu gestalten. In diesem Sommer wurde beispielsweise die Brücke von der Lochmühle in Richtung Krebsbachtal saniert. Die Gestaltung eines solchen Weges ist im Landschaftsschutzgebiet nicht immer einfach. Bürgermeister Alois Fritschi dankt dem Lochmühlen-Geschäftsführer Christofer Bihler für die Instandhaltung des Weges. Der Premiumwanderweg wird von der Lochmühle aus auch für Kutschfahrten genutzt. Diese werden gerne von den Besuchern der Lochmühle gebucht, zumal hier eine der wenigen Möglichkeiten in der Region dafür gegeben ist. In der Lochmühle ist auch ein Kutschmuseum.

Wer aktuell den Krebsbachputzer laufen möchte, kann in Reute an einem Nebenportal starten. Von Reute geht es entlang des Schonwald Habsnest zur Tudoburg. Hier kann man historische Gemäuer entdecken. Durch Wald und vorbei an Feldern geht es über Eichhölzle, Kohltal und Reschberg. Im Gewann Sänge wird der Wanderer mit einem imponierenden Panorama auf Eigeltingen, Hegauberge und Überlinger See belohnt. Auf der ganzen Strecke laden mehrere Sitzgruppen und Himmelsliegen zu einer kurzen und gemütlichen Pause ein, zur Stärkung oder um die Aussicht zu genießen. Dann geht es zurück zum Hauptportal an der Lochmühle.