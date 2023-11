Am Martinstag geht es ums Teilen. Das zeigte sich auch beim Eigeltinger Martinsmarkt der Schule. Was einmal als Weihnachtsmarkt begann, wurde zum Martinsmarkt. Bürgermeister Alois Fritschi bezeichnete ihn bei der Eröffnung als „Aushängeschild Eigeltingens“ und schloss die Schule gleich mit ein. Veranstalter ist der Schulförderverein. Dessen Vorsitzender, Bernd Meier, freute sich über die vielen Helfer und berichtete, was so alles rund um den Martinsmarkt zu tun ist. So werden die 20 Stände ehrenamtlich und mit Hilfe von Bauhofmitarbeitern aufgebaut. Mitglieder des Fördervereins sorgen dann an vielen Ständen und in der Mensa für die Bewirtung der zahlreichen Besucher. Darin sind sie übrigens beinahe schon Profis, denn der Schulförderverein betreibt die Mensa und gibt dort in zwei Stunden 300 Essen aus. Wenn die Besucher den Martinsmarkt verlassen haben, müssen die Stände wieder abgebaut werden. Dazu kommen Bauhofmitarbeiter aus Aach extra am Sonntagmorgen.

Mitgeteilt bekamen die Besucher auch, was in der Eigeltinger Schule so alles gemacht wird. Da waren zum einen die Bläserklassen und der Chor, die die musikalische Begrüßung und Einstimmung übernahmen. Das Martinsspiel wurde vom Chor umrahmt, es gab aus Sicherheitsgründen kein Pferd. Zum zweiten konnte man Bastelangebote im Teamzimmer ebenso nutzen wie das Kinderschminken im Vorraum der Mensa, und im Schulgarten konnte man selbst Kräutersalz herstellen oder Stockbrot grillen. Zum dritten waren da die vielfältigen und selbst hergestellten Angebote der Schüler. 90 Prozent des Erlöses aus dem Verkauf von Dekoartikeln unterschiedlichster Art, Köstlichkeiten und anderem mehr fließt in die Klassenkassen, die anderen zehn Prozent kommen den Schülern über den Schulförderverein wieder zugute.

Andreas Rossatti von der Schulleitung freute sich, dass nicht nur alle aktuell an der Schule Tätigen den Martinsmarkt besuchten, sondern auch viele „alte Weggefährten“ den Weg nach Eigeltingen fanden.