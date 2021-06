von Susanne Schön

Das interkommunale Glasfasernetz wird in Eigeltingen in absehbarer Zeit keine Lücken mehr haben. Bürgermeister Alois Fritschi und dem Gemeinderat war es von Anfang an wichtig, dass nicht nur rentable Gebiete angeschlossen werden, sondern alle Eigeltinger, Zugang zu schnellem Internet haben. Doch in Glashütte, Guggenhausen und Eckartsbrunn gab es länger Zeit unerwartete Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Telekom, die nun beseitigt sind. Fritschi freut sich, dass die Probleme aus dem Weg geschaffen werden konnten.

„Die Tiefbauarbeiten für die Glasfaserleitungen in Glashütte sind bereits voll im Gange“, erklärt der Bürgermeister. Die Arbeiten in Guggenhausen und Eckartsbrunn und für das Einblasen der Glasfaser für Glashütte, Guggenhausen und Eckartsbrunn werden über die Breitbandgesellschaft Landkreis Sigmaringen (BLS) ausgeschrieben. Es ist geplant, dass der Gemeinderat noch vor der Sommerpause am 26. Juli in öffentlicher Sitzung ein Vergabebeschluss für die BLS fasst.

In Eckartsbrunn, Glashütte und Guggenhausen gab es bis jetzt quasi keinen Breitbandanschluss. Das soll sich jetzt ändern. Denn auch in der Idylle braucht es schnelles Internet. Bild: Susanne Schön

745.500 Euro Zuschuss von Land und Bund

Die Verwaltung rechnet mit Kosten von rund 890.000 Euro für die Erstellung des fehlenden Teils des Glasfasernetzes. „Eigeltingen hat die Zusage von Bundes- und Landeszuschüsse in Höhe von 742.500 Euro schriftlich erhalten“, so Fritschi. „Ich bin stolz und dankbar, die drei noch fehlenden Ortsteile nun auch baldmöglichst in den Kreis des schnellen Internets aufnehmen zu dürfen. Dies vor allem für die Unternehmer und die Familien in den drei Ortsteilen, die dringend schnelles Internet brauchen.“ Für ihn gehört schnelles Internet in den ländlichen Raum als Standortvorteil wie Wasser und Abwasser.

Eigeltingen und Mühlingen, deren Gemarkungen aneinandergrenzen, haben in den vergangenen Jahren den Breitbandausbau selbst in die Hand genommen. Bis auf die drei Eigeltinger Weiler, um die es nun noch geht, haben bereits alle anderen Ortsteile schnelles Internet.