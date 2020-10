von Susanne Schön

Dies bedeutet, dass an jedem einzelnem Unter- und Überflurhydrant gemessen wird, welche Menge an Wasser in der Sekunde zum Beispiel im Brandfall als Löschwasser zur Verfügung steht. Es ist in diesem Zeitraum mit Druckschwankungen zu rechnen. In den anderen Ortsteilen folgt diese Ermittlung voraussichtlich im November.