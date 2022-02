von Susanne Schön

Der erste Auftritt der Krebsbachputzer an der diesjährigen Fasnacht hatte die Zunft auf großem Wunsch der Eltern der Eigeltinger Schülerinnen und Schüler. Diese hatten sich eine Schülerbefreiung gewünscht. Für Andreas Bihler ist es die erste Fasnacht an vorderster Stelle. „Den Beginn meiner Amtszeit als Zunftmeister der Krebsbachputzer hatte ich mir anders vorgestellt, es wäre schön gewesen, wenn es keine Corona-Vorschriften gebraucht hätte“, bedauert er.

Anreas Bihler hatte gehofft, dass sein erstes Fasnacht als Zunftmeister anders wird. Doch auch das kleine „Corona Fasnacht“ hat seinen Charme für ihn.

Doch seien die Krebsbachputzer flexibel. Dies bewiesen sie bei der ziemlich spontanen Schulbefreiung mit einer kleinen Delegation und im Freien. „Das machen wir im kommenden Jahr wieder so, wenn das Wetter passt“, blickt er in die Zukunft, denn für Schüler und Narren sei es im Schulgebäude doch relativ eng.

Eigeltingen Narren genießen den Schmotzigen Dunschtig und stellen Narrenbäume Das könnte Sie auch interessieren

Am Samstag geht es in der Eigeltinger Dorffasnet normalerweise erst abends richtig rund. Da ist nämlich Bunter Abend in der Krebsbachhalle. Doch mit einer Saalveranstaltung wollte niemand planen, bei stetig steigenden Inzidenzen. In diesem Jahr ist eben alles anders. Auf einen Umzug verzichteten die Narren ebenfalls. Doch lud die Krebsbachputzerzunft zum närrischen Treiben rund um den Narrenbrunnen ein. „Auch die närrische Olympiade haben wir ausgelassen, man hätte ständig alles desinfizieren müssen“, erklärt Bihler den Grund der Absage. Es seien aber viele närrische Besucher in Verkleidung gekommen.

Der über zwanzig Meter hohe Narrenbaum reckte sich dank der Eigeltinger Zimmerleute am Fasnachtssamstag gekonnt in die Höhe.

Sie bestaunten die Zimmerleute, die ihr Häs in diesem Jahr um eine FFP2-Maske erweiterten. Diese stellten gekonnt wie in jedem Jahr den Narrenbaum. Am Donnerstag hätten in diesem Jahr viele nicht frei genommen, aber Samstag hätten die Holzer Zeit für ihre närrische Aufgabe gehabt. Bei strahlendem Sonnenschein habe man fröhlich im Freien miteinander gefeiert.

Eigeltingen So schön närrisch ist Eigeltingen geschmückt Das könnte Sie auch interessieren

Zumal die Mitglieder des Musikvereins die Veranstaltung musikalisch bereicherten. Da man nicht mit dem Besucheransturm gerechnet habe, wurde sogar spontan nochmal Grillgut nachgeordert, berichtet Andreas Bihler.

Narrenpolizist Robert Gommeringer führt am Fasnachtssamstag den sehr kleine Zug von Narrenmusik und Zimmerleuten mit Narrenbaum an.

Hohen Besuch gab es auch, denn Landvogt Christian Herz schaute vorbei. Er befand: „Wie in Eigeltingen wird an vielen Orten zwar kleiner gefeiert, aber die Stimmung ist überall gut.“ Auch Bürgermeister Alois Fritschi kam mit seinen Kindern vorbei, er wurde dieses Jahr nicht entmachtet. Ebenso wie die Rathausstürmung fiel auch der Sonntagsumzug der Pandemie zum Opfer. Andreas Bihler wagte vorsichtig einen Blick in die Zukunft: „Die Fasnacht wird sich verändern.“

Landvogt Christian Herz (links), Zunftmeister Andreas Bihler und Michael Köpf genossen mit vielen Eigeltinger Narren den Fasnachtssamstag rund um den Narrenbrunnen.

Wie genau dies in Eigeltingen aussehen werde, könne er noch nicht sagen. Man habe bei der vergangenen Hauptversammlung die Ehrenordnung überarbeitet. So würde es erstmals Ehrenmitglieder bei der Krebsbachputzerzunft geben. Ob die Ehrungen wieder am Abend des Rosenmontag nach einem Hemdglonkerumzug in der Halle stattfinden würden, sei noch nicht festgezurrt. Vielleicht ließe sich ja auch eine neue Veranstaltungsart finden.

Weitere Termine Fasnachtsdienstag in Eigeltingen: Am Dienstag, 1. März wird am Narrenbrunnen um 19 Uhr wie jedes Jahr die Hex verbrannt. Auch bei diese Veranstaltung gilt 3G und FFP2-Maskenpflicht, wenn man nicht isst oder trinkt. Maibaum stellen: Es wieder geplant, dass die Zimmerleute am 30. April einen Maibaum stellen, der Musikverein aufspielt und die Krebsbachputzer für das leibliche Wohl sorgen. Sommerferienprogramm: Wenn möglich bietet die Krebsbachputzerzunft auch in diesem Jahr wieder mindestens einen Programmpunkt beim Sommerferienprogramm der Gemeinde an. Hauptversammlung: Die Hauptversammlung findet in Eigeltingen traditionell am 11. November abends statt.

Natürlich war auch in Eigeltingen der Krieg in der Ukraine Thema. Doch viele schlossen sich der Meinung von Michael Köpf an: „Irgendwo auf der Welt ist immer Krieg.“ Man könne sich weltpolitisch engagieren und trotzdem die eigene Tradition, in diesem Fall das närrische Brauchtum, leben. Wenn man die Fasnacht einfach nur absage, sei damit keinem in Krisengebieten geholfen.