von Susanne Schön

Der erste Kreativmarkt des Förderverein Dorfgemeinschaft Heudorf war ein Spagat. Die Herausforderung bestand zwischen zu viel Werbung und damit eventuellen größeren Warteschlangen und erhöhtes Risiko für die Besucher auf der einen Seite; und zu wenig Werbung und damit geringen Besucherzahlen. „Das Konzept war genau das Richtige hinsichtlich der Corona-Situation. Die Besucher konnten weihnachtliche Dekoration ohne Risiko für die Gesundheit bei uns kaufen“, blickt Tino Papaccio, Schriftführer des Vereins zurück.

Weniger Aufwand bei Organisation

„Wir hätten uns noch ein bisschen mehr Besucher gewünscht“, bedauerte der Vorsitzende Sebastian Anlauf. Doch habe man einiges der selbst hergestellten Waren verkaufen können. Diese wurden bereits seit Monaten individuell im heimischen Hobbyräumen oder in Gruppen unter Hygieneregeln hergestellt. Die Vorbereitung auf den Kreativmarkt bedeutete ansonsten deutlich weniger Arbeit, obwohl er zwei Tage stattfand, denn es es mussten keine Hütten aufgebaut und dekoriert werden und auch die unterschiedlichen Bewirtungsstände fielen weg. Das „blaue Haus“, in dem der Kreativmarkt stattfand, hatte der Förderverein finanziert und die Mitglieder packten bei der Erstellung vor fast zehn Jahren an.

Engagement in Gestaltung des Friedhofs

Mit den Einnahmen können nun weitere Projekte für die Dorfgemeinschaft angegangen werden. Nachdem das letzte Engagement hauptsächlich den Friedhof mit Aussegnungshalle, Kriegerdenkmal und Weggestaltung betraf, soll nun die junge Generation in den Blick rücken. Schon vor Jahren baten Jugendliche um einen Platz, an dem sie sich treffen können und vielleicht auch spielen. Nachdem ebenfalls unter Mitwirkung des Förderverein für die jüngeren Kinder ein Spielplatz beim Kindergarten geschaffen wurde, sollen nun die älteren Kinder und Jugendliche zum Zug kommen. Die Planungen laufen bereits. Favorisiert wird ein Platz in der Nähe der Hochbuchhalle. Um die Kosten gering zu halten, wäre ein ausgebauter Container mit gestalteter Freifläche denkbar.