von Susanne Schön

Der Förderverein Dorfgemeinschaft Heudorf hat den weit über die Ortsgrenzen beliebten Christkindlemarkt auch in diesem Jahr abgesagt. „Wir sind der Meinung, dass wir mit all den Auflagen keinen guten Markt veranstalten können“, erklärt der Schriftführer Tino Papaccio.

26. und 27. November

Doch der Markt fällt nicht ersatzlos aus. Die Mitglieder des Fördervereins haben stattdessen einen Kreativmarkt organisiert. Dieser findet am Freitag, 26. November, von 16 bis 20 Uhr und am Samstag, 27. November, von 10 bis 18 Uhr im Blauen Haus am Rathaus in Heudorf statt.

Die Mitglieder des Fördervereins sind schon seit Monaten wieder am Basteln. Es wäre schade gewesen, wenn die liebevoll gestalteten Waren nun nicht an den Mann oder die Frau kämen. „Wir verkaufen Adventskränze, Gestecke, Selbstgebasteltes aus Holz oder anderem und noch vieles mehr. Alle Artikel wurden durch unsere engagierten Helfer selbst gebaut, gebastelt, bemalt und dekoriert“, erklärt Papaccio weiter. Für den Kreativmarkt gelten die aktuellen Corona-Regeln.

Keine Speisen und Getränke

Im Gegensatz zum Christkindlemarkt werden beim Kreativmarkt keine Speisen oder Getränke zum dortigen Verzehr angeboten. Zudem gibt es keine Mitmachangebote. Und aufgrund der beschränkten Personenzahl, die sich im Blauen Haus gleichzeitig aufhalten dürfen, kann es beim Verkauf eventuell zu Wartezeiten kommen.

Der Christkindlemarkt und in diesem Jahr der Kreativmarkt sind neben den Mitgliedsbeiträgen die Haupteinnahmequelle des Fördervereins. Dieser fördert auf vielseitige Weise das Leben in Heudorf. „Mit dem Kauf unserer Artikel unterstützen sie direkt die anstehenden Projekte im Ort“, betont der Vorsitzende Sebastian Anlauf.

„Gerne informieren wir über die aktuellen und bereits umgesetzten Projekte“, erklärt er. Es gab bereits Projekte in Kindergarten, Kultur, Vereinsleben und Infrastruktur. Das letzte Projekt des Fördervereins war die Erstellung eines Weges auf dem Friedhof. Als Nächstes ist die Erstellung von Räumlichkeiten für Jugendliche geplant.