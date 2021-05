von Susanne Schön

Besonders beim Rasenschnitt zeigte sich Unverständnis. „Ich habe so viel Rasen, dass der Schnitt nicht in meine Biotonne passt und Kompost nur mit Rasenschnitt funktioniert auch nicht“, sagte Georg Martin. Auch wenn man seine Hecke, wie zur Verkehrssicherheit vorgeschrieben, zurückschneide, falle mehr Grünschnitt an, als bei einer Abgabe erlaubt sei.

Bürgermeister Alois Fritschi versprach, das Konzept nochmals zu überdenken. Er verwies aber darauf, dass der Service immer noch einzigartig in der Region sei. Doch die Kosten seien immens gestiegen, so dass man Einschränkungen ergreifen musste. Vor allem das Sickerwasser beim Rasenschnitt bereite große Probleme.