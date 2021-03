von Susanne Schön

Pfarrer Dominik Rimmele hat viele Baustellen in seiner Seelsorgeeinheit. Und das ist wörtlich gemeint. Eine davon ist die Kirche St. Margarethe in Reute. Sie wurde zuletzt vor 60 Jahren renoviert. Dementsprechend aufwändig sind die Sanierungsarbeiten. Alleine damit Elektrik und Glocken sicher funktionieren können, braucht es über eine Viertelmillion Euro. Das Geld soll auch von Spenden kommen. Ein Team um Rimmele organisiert stellte eine Kampagne unter dem frechen und einprägsamen Motto „Margarethe braucht Knete für das Geläute in Reute“ auf die Beine.

2020 wurden zu Beginn der Fastenzeit Großspender-Mappen und dann allgemeine Flyer an alle Haushalte verteilt. Dazu wurde monatlich mit dem alten Klingelbeutel am Stab gesammelt und es gab eine Baustellenführung sowie einen Baustellengottesdienst. „Die aktuelle Corona-Krise beeinträchtigt unsere Aktion natürlich auf verschiedenen Ebenen“, bedauert Dominik Rimmele. „Dass die Glocken seit Jahren nicht mehr läuten, stört viele. Die Dorfgemeinschaft ist in Reute sehr ausgeprägt. Vielen im Dorf ist es wichtig, dass die christliche Tradition vor ihrer Haustür nicht verloren geht“, sagt er. Denn damit sei die Unterstützung hoch.

Nun sind die Sanierungsarbeiten zum größten Teil abgeschlossen. Besonders interessant sind für viele Kirchenbesucher die Details. So wurden den Heiligenfiguren wieder ihre Attribute zugeordnet. Auch auf dem Speicher gefundene Bilder fanden wieder einen Platz im Kirchenraum. Damit wird wieder ein Teil der Kirchengeschichte erlebbar. Zwei Figuren wurde einst einfach ein Stab in die Hand gegeben. Damit waren sie für viele Hirten. Doch die Kleidung besagte, dass sie frühe römische Heilige waren und Schwerter trugen. Das leuchtete Pfarrer Dominik Rimmele schnell ein, denn sie tauchen auch in alten Kirchengebeten der Reutemer auf.

Die Kirche soll beim Margaretenfest im Juli offiziell wiedereröffnet werden. Dann ist zum Beispiel zu sehen, was aus alten Kommunionbänken wurde.