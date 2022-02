von Susanne Schön stockach.redaktion@suedkurier.de

Der Eigeltinger Gemeindehaushalt 2022 steht, der Gemeinderat hat ihm in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt. Der Handlungsspielraum ist in diesem Haushalt allerdings gering, denn das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts ist negativ. Die Aufwendungen überschreiten die Erträge um 1,486 Millionen Euro. Auch der Finanzhaushalt schließt mit einem Minus ab: mit einem negativen Saldo von 6.34 Millionen Euro.

Karin Lütte, stellvertretende Kämmerin, mahnt den Gemeinderat denn auch zur Sparsamkeit. Aber trotz der aktuell roten Zahlen blickt sich auch vorsichtig optimistisch in die Zukunft: „Wir haben das große Projekt Glasfasernetz beinahe abgeschlossen und konnten viele Zuschüsse bekommen“, sagt sie.

Freude über Zuschüsse fürs Glasfasernetz

Das interkommunale Glasfasernetz war ein langwieriges Projekt über Jahre. In die Zeit seines Abschlusses fällt auch die Umstellung des Haushalts von der Kameralistik auf die Doppik sowie die Erschwernisse durch Corona. Aktuell sei ein gewisser Investitionsstau vorhanden, sagt auch Eigeltingens Bürgermeister Alois Fritschi, doch damit habe man zu Beginn des Glasfaserprojekts schon gerechnet.

Eigeltungen muss nun also auf seine Rücklagen zurückgreifen. Gemeinderatsmitglied Ewald Halder (CDU) sagt: „Rücklagen werden angespart, um sie in Dürrejahren zu nutzen.“ Trotzdem regten die Gemeinderäte an, bei der nächsten Klausurtagung auch genau Steuern und Gebühren in den Blick zu nehmen und gegebenenfalls im nächsten Haushalt zu erhöhen. Der Handlungsspielraum im Ergebnishaushalt wird zudem durch gesunkene Schlüsselzuweisungen vom Land und gestiegene Kreisumlage um fast drei Millionen Euro verringert.

Bürgermeister spricht von Investitionsstau

Zu den großen Ausgaben im Ergebnishaushalt gehören beispielsweise die 227.000 Euro teure Befahrung der Abwasserkanäle in Eigeltingen laut Eigenkontrollverordnung, ein neues Steuerungssystem für die Wasserversorgung für 200.000 Euro und die Umrüstung auf LED in kommunalen Gebäuden wie Schule, Halle und Mensa für 169.000 Euro.

Auch in die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Heudorf und Rorgenwies wird die Gemeinde investieren. Dazu kommen noch Kosten für Friedhöfe in mehreren Ortsteilen. Dank eines neuen Bauhofmitarbeiters, der gelernter Friedhofsgärtner ist, wird nun vieles umgesetzt. Zudem schafft die Gemeinde eine Unkrautbekämpfungsmaschine an.

Das Minus im neuen Finanzhaushalt habe mehrere Ursachen, erläutert Karin Lütte. Dazu gehörten unter anderem Investitionen in Höhe von insgesamt fast 5,3 Millionen Euro (siehe Infotext), Abschreibungen, Tilgungen und ein Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Das Resümee der stellvertretenden Kämmerin lautet: „Wir stehen in diesem Jahr vor sehr großen Herausforderungen. Ein sparsamer Umgang mit finanziellen Mitteln ist wichtig“, mahnt sie den Gemeinderat zu einer zurückhaltenden Ausgabenpolitik in schwieriger Zeit. „Mir ist sehr wohl klar, dass auch im laufenden Jahr unvorhersehbare Ausgaben kommen werden, jedoch sind wir so knapp bemessen, dass wir bei neuen zusätzlichen Ausgaben an einer anderen Stelle Einsparungen vornehmen müssen.“