Dass die Heuliecher nach der langen Corona-Pause richtig Spaß auf Fasnacht hatten, hätte Präsident Norbert Roth erst gar nicht sagen müssen. Das merkte man gleich von Beginn an beim Bunten Abend in der Hochbuchhalle. Bereits vor dem traditionellen Einzug der Figuren der Heuliecher sorgte das Duo Pop Alpin für närrische Stimmung. Sie hatten auch für die einzelnen Programmpunkte den passenden Tusch oder regten zu Laola-Wellen an. „Die jungen Wilden“ erschienen erst mal gar nicht jung und wild, sondern eher als betuliche Omas. Doch Emely Roth, Leon und Noah Ramsperger, Maximilian und Niclas Hahn, Johannes Schuster und Finn Jäger bewiesen, dass sie ein flottes Tanzbein schwingen können, und erhielten nicht nur vom Publikum applaudierend Anerkennung. Auch die Heuliecher freuten sich über den Auftritt des Nachwuchses und riefen die Jungen auf, die Fasnacht aufrechtzuerhalten.

Fulminant war der folgende Auftritt der Einradgruppe Heudorf. Die acht Mädchen und ein Junge unter der Leitung von Mary Werner bewiesen, dass sie nichts von ihrem sportlich akrobatischen Können auf dem Einrad und Hochrad sowie beim Balancieren und Jonglieren verlernt hatten. Gute Tradition ist der Auftritt einer benachbarten Garde am Bunten Abend: Die zehn jungen Tänzerinnen der Garde Emmingen entführten in den Weltraum und mussten gleich zwei Zugaben geben.

Nach der Pause führten Florian Widemann, Daniel Muttscheler, Karsten Hupp, Arthur Gerlich und Friedhelm Hertell als alte, weiße Männer mit „Meier, Lehmann und ich“ gesanglich durch Erinnerungen vergangener Zeiten. Werner Heim, der mit der Ehrenmitgliedschaft der Heuliecher geehrt wurde (siehe Kasten), und Stefan Spandler nahm als „Hannes und der Bürgermeister“ die Kommunalpolitik aufs Korn. „Hannes“ warnte seinen Bürgermeister oder König Alois Fritschi, den Ersten: „Es braut sich ein Sturm über der Bürgermeisterwahl zusammen.“

Der ERNA drohe – Eigeltingens Regierender nach Alois. Doch beratschlagten die beiden, wie man die Tierskandale des vergangenen Jahres positiv nutzen könne. Ein Alligator im Hardtweiher, das sei es. Dazu Bootsfahrten mit Storch-Beobachten im wieder angestauten Hardtweiher. Falls wegen des zu warmen Winters Eislaufen nicht möglich wäre, könnte man Sekundenkleber verkaufen und Klimapartys veranstalten. Damit könne man von den Lücken des Internets ablenken, welches im vergangenen Jahr Teile des Narrenblatts Wunderfitz gefressen habe und in diesem Jahr sogar das ganze. Denn das schnellste Internet der Welt flöge an Glashütte, Guggenhausen und Eckartsbrunn vorbei.

Während der Tanz der alten Weiber den Abend eröffnete, beschlossen ihn Sonja Ramsperger, Miriam Hackenschmidt, Judith Hertell und Stefanie Leber mit dem Weibergesang. Am Klavier wurden sie von Alexander Fodor begleitet. Sie wussten: „Unter jeder Steppdecke kann en Depp stecke, drum pass gut auf, denn wenn unter deinem Deckbett erstmal en Depp steckt, nimmt das Unglück seinen Lauf.“

Judith Hertell und Karsten Hupp, die eine Altherren-WM in Heudorf planten, moderierten den Abend. Am Ende des offiziellen Teils bedankten sich Friedhelm Hertell und Isabel Schuhmacher-Weber bei allen Akteuren auf der Bühne ebenso wie bei allen Akteuren in Küche und Halle, die es braucht, um eine solche Veranstaltung gelingen zu lassen. Dann wurde die Bar eröffnet und noch lange gefeiert.