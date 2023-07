Drei Tage voller Fußball in einem professionellen Trainingslager lockten 64 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 14 Jahren auf den Reischbühlsportplatz nach Eigeltingen. Möglich wurde dies durch die Zusammenarbeit der VfB Fußballschule und der Jugendabteilung des SV Aach-Eigeltingen/Heudorf-Honstetten. Bei einem Turnier konnten Nachwuchskicker ihre frisch erworbenen Fähigkeiten gegen ihre Eltern unter Beweis stellten.

Viel Spaß hatten Daniel Rauch und seine zwei siebenjährigen Söhne Gabriel und Jonah. Daniel Rauch ist selbst Jugendtrainer beim SV Aach-Eigeltingen und begeisterter VfB-Fan. So hatte er seien Söhnen bereits einen Besuch bei einem VfB-Fußballcamp in Ravensburg ermöglicht, welches alle drei begeisterte. Da lag es nahe, ein solches Fußballcamp nach Eigeltingen zu bringen. „Heute reicht es nicht mehr, einfach nur Fußball zu spielen. Eine solche Veranstaltung erhöht die Attraktivität für einen Vereinsbeitritt“, so Daniel Rauch. Denn es brauche Jugendliche aus vielen Orten, um eine Mannschaft zusammenzustellen, und das mache die Vereinsarbeit wieder schwerer.

Doch wer in die glänzenden Augen der 64 Teilnehmer des Fußballcamps blickte, wusste, dass sich der Aufwand lohnt. Mit Feuereifer bewiesen diese, dass sie wirklich etwas gelernt hatten. Ihre Eltern hatten beim gemeinsamen Turnier kein leichtes Spiel. Apropos Spiel – in diesem Alter sollte es wirklich noch ein Spiel sein, bei allem Ehrgeiz. Das vertritt auch Manuel Bierig, der Cheftrainer sowie Leiter von Camps und Fördertrainings beim VfB ist. „Wir wollen für alle da sein und sind im Breitensport in der Region verankert“, erklärte er die Motivation des VfB zum Ausrichten solcher Fußballcamps.

Dabei gehe es unter anderem um den sportlichen Aspekt, bei dem die Teilnehmer die Grundlagen des Fußballs wie Dribbeln, Torschüsse, das Führen des Balls am Fuß und anderes mehr lernten. Aber Fußball ist auch ein Mannschaftssport, daher würden die Teilnehmer auch lernen, wie man sich in einer Mannschaft und gegenüber dem Trainer verhalte. „Ebenso werden wichtige Werte wie Teamgeist und Fairness vermittelt“, betonte Manuel Bierig. Damit Spaß und Freude am Spiel nicht verloren gehen, stand auch Ernährung auf dem Lehrplan.

Doch nicht nur die Teilnehmer profitierten auf vielen Ebenen vom Fußballcamp. „Wir stehen auch den Jugendtrainern im Verein gerne mit Rat und Tat zur Seite“, erklärte Manuel Bierig. Natürlich liege es am Respekt der Nachwuchskicker, dass die fünf Trainer vom VfB kämen, doch auch die Art, wie trainiert werde, sei wichtig. „Professionelle und kindgerechte Trainingsmethoden gestalten Fußballtrainings so, dass sie den Kindern Spaß machen und sie spielerisch voranbringen“, betont er. Davon konnten sich die Jugendtrainer des SV Aach-Eigeltingen manches abschauen. Auch Daniel Rauch hat sich manches für das Training der Bamibini vorgenommen.

Viel Lob gab es daher von allen Seiten füreinander. Rauch betonte: „Das ist eine tolle Chance für die Nachwuchsförderung in unserem Verein gewesen.“ Und Bierig lobte: „Der Verein hat das Rahmenprogramm toll organisiert.“ Die Nachwuchskicker freuten sich auf ihre Tombola-Gewinne, bevor sie nach Hause gingen, und die Eltern staunten nicht schlecht, wie wohlerzogen ihre Kinder nach Hause kamen.