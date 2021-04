von Susanne Schön

Die Skigymnastik des Skiclub Eigeltingen-Hegau ist mehr als die bloße Vorbereitung auf den Wintersport. Neben der Fitness, die die Teilnehmer erwerben, gehört die Geselligkeit dazu. Darum fehlt sie den Wintersportlern aus dem Hegau. Zumal Skifahrer in der vergangenen Saison kaum Gelegenheit hatten, auf die Pisten zu kommen.

Möglichkeit, in Kontakt zu bleiben

„Nachdem wir schon im Herbst nicht mehr in die Krebsbachhalle durften, haben wir im November mit der bestehenden Gruppe Skigymnastik Erwachsene begonnen, die Skigymnastik digital anzubieten“, blickt Hildegard Halder zurück. „Ein wesentlicher Grund dafür war, dass wir so in Kontakt bleiben auch wenn wir uns nicht treffen können. Gleichzeitig bleiben wir in Bewegung und fit für den Alltag.“

40 Minuten Zoom-Meeting

Die Teilnehmer können sich bei Halder melden und bekommen einen Link für ein Zoom-Meeting. Dieses Portal beschränkt die Gruppenstunde auf 40 Minuten. „Am Anfang machte ich noch weiter und die Übertragung war schon beendet“, sagt Hildegard Halder. Inzwischen klappt alles prima. Sie macht die Übungen bei sich zuhause vor, leitet sie an und gibt Tipps. Die meisten Übungen sind aus der gemeinsamen Trainingszeit bekannt und würden von allen problemlos ausgeführt.

Eigenverantwortung gefragt

Dabei muss Halder auf die Achtsamkeit der Freizeitsportler setzen, denn eine Übersicht über die richtige Ausführung der Übungen aller kann sie nicht haben. „So versuchen wir, diese Zeit zu überbrücken, freuen uns aber wieder darauf, gemeinsam in der Halle trainieren zu können.“

Die Familie Halder ist den Skisport verfallen. Ewald Halder kümmert sich um die Technik beim virtuellen Training, achtet darauf, dass seine Frau bei Bodenübungen und bei Übungen im Stand richtig im Bild ist. Die Skigymnastik ist für alle Altersstufen geeignet, jeder kann bestimmen, wie intensiv er die Übungen macht. Trainiert wird jeden Donnerstag um 19.30 Uhr für rund 40 Minuten. Nach der Anmeldung an scgym@web.de erhalten Interessierte den Link zur Teilnahme per Mail.