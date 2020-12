von Susanne Schön

Normalerweise gibt es am Ende eines Jahres viel zu berichten. Doch in diesem Jahr fiel vieles aus: keine Feste, keine Konzerte, kaum Versammlungen. Denn die Corona-Pandemie hielt alles fest im Griff. Dennoch wurde in Eigeltingen einiges bewegt. Das wurde auch in der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres klar: „Wir hatten einen tollen Anfang“, erinnerte sich Gemeinderätin Katja Hertell an das große, mehrtägige Narrentreffen. Dort wurde kurz vor der ersten Sperre für das öffentliche Leben, dem Lockdown im Frühjahr, gefeiert, wie es heute nicht mehr denkbar ist. Tausende Menschen feierten mit den Krebsbachputzern ein viel gelobtes Fest.

Epochaler Schritt für die Gemeinden Eigeltingen und Mühlingen im Oktober: Burghard Vogler von der Breitbandversorgungsgesellschaft im Landkreis Sigmaringen (BLS), Manfred Jüppner (damaliger Bürgermeister von Mühlingen), Alois Fritschi (Eigeltingens Bürgermeister) und der Hauptgeschäftsführer von Netcom BW, Bernhard Palm drücken auf den symbolischen roten Startknopf für die Inbetriebnahme des Glasfasernetzes. | Bild: Susanne Schön

Das große Thema des Jahres ist die Internetverbindung. Insbesondere die Schulen brauchen jetzt schnelle Datenverbindungen, um digitalen Fernunterricht durchführen zu können. In Eigeltingen ist dies auch durch das interkommunale Glasfasernetz möglich. Es dauerte Jahre, bis das Lichtwellensignal fließen konnte. Seit Oktober werden nun Gewerbegebiete, die Schule und alle Ortsteile außer Eckartsbrunn, Glashütte und Guggenhausen sowie die Höfe mit schnellem Internet versorgt. „Fördermittel des Bundes sind für die fehlenden Ortsteile zugesagt. Fördermittel des Landes stehen noch aus“, fügte Bürgermeister Alois Fritschi an. 900.000 Euro werde das die Gemeinde zu den bisher gezahlten mehr als sechs Millionen Euro kosten.

Gemeinschaftsschule ist in der Digitalisierung Vorbild für andere Schulen

Die Gemeinschaftsschule war mit ihrem Medienentwicklungsplan Vorbild für andere Schulen. So konnten früh Mittel aus dem Digitalpakt beantragt werden. Dank Sponsoren und Schulförderverein war die Ausstattung schon während der ersten Schulschließung im Frühjahr besser als anderswo. Und auch die Lehrer hatten schon Fortbildungen zum Thema. Sie hatten bereits Lernvideos aufgezeichnet. Trotzdem waren die Vorschriften für die Schulgemeinschaft eine Herausforderung. Bürgermeister Fritschi wies auf die Notbetreuung in Schule und Kindergarten während der Schulschließung hin. Auch das Rathaus sei für den Publikumsverkehr geschlossen.

Der Naturkindergarten fand bei den Eltern großen Anklang. Nun soll kurzfristig ein zweiter Standort eingerichtet werden. Doch um einen Anbau oder Neubau wird die Kommune beim steigenden Bedarf an Kinderbetreuung nicht herum kommen. | Bild: Susanne Schön

Auch die Arbeit des Gemeinderats sei herausfordernd gewesen, befand Katja Hertell: „Nach einer Pause haben wir nun weniger und knappere Sitzungen.“ Doch ohne dieses Gremium würde das Gemeindeleben vollends still stehen. Denn der neue Haushalt wird gerade erarbeitet und mögliche Investitionen geplant. Schon vor dem Lockdown bis vorerst 10. Januar wurde der Neujahrsempfang 2021 abgesagt. Aber im Hintergrund arbeiten Verwaltung und Gemeinderat am Wohl ihrer Einwohner. Hauptamtsleiter Thomas Kech konnte verkünden, dass nun die Gemeinderäte alle personalisierte E-Mail-Adressen hätten. So könnten Bürger nun Kontakt zu den Gemeinderäten aufnehmen, ohne dass diese private Daten preisgeben müssen. Und auch die digitale Übermittlung der Sitzungsunterlagen werde dadurch nun möglich.

„Wir fahren weiter auf Sicht. Langfristige Planungen sind nicht möglich“, befand Hans-Jürgen Boldt als Sprecher der Ortsvorsteher: „Was gestern richtig war, kann schon heute oder morgen falsch sein.“ Umso wichtiger sei Kommunikation zwischen Gemeinderat, Ortsvorstehern und Verwaltung.